Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины

В Польше растет число преступлений на почве ненависти к украинцам на фоне роста ксенофобии. Об этом сообщает TVP World, информирует УНН.

Детали

Так, в период с января по июль 2025 года польская полиция зафиксировала 543 таких преступления, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 384 таких инцидента.

Самым распространенным правонарушением остаются угрозы насилием: в 2024 году зафиксировано 479 случаев против 317 в 2022 году. Только за первые восемь месяцев 2025 года зафиксировано 322 инцидента, что свидетельствует о возможности установления рекорда - говорится в статье.

Указывается, что количество случаев физического или психологического насилия за два года выросло почти на 73%, со 160 в 2022 году до 278 в 2024 году. Физические нападения с причинением вреда здоровью увеличились более чем на 43%, а ксенофобские, расистские или религиозно нетерпимые нападения почти удвоились - со 113 в 2022 году до 188 в 2024 году. Количество ограблений, в которых жертвами становились украинцы, за тот же период выросло на 57%, также выросло количество случаев преследования, кражи личных данных, принуждения и вымогательства.

Преступления на почве ненависти являются формой дискриминации и нарушением основных прав человека. При расследовании крайне важно установить и задокументировать, что преступник выражал негативное отношение к определенной группе, к которой принадлежит или считается, что принадлежит жертва - сказала пресс-секретарь полиции Виолетта Шубская.

В свою очередь профессор Пшемыслав Садура, социолог Варшавского университета, объясняет рост антиукраинских настроений сочетанием экономической нестабильности, дезинформации и политической эксплуатации. По его словам, первоначальная волна солидарности с украинцами после вторжения России в 2022 году угасла, сменившись растущим возмущением.

Люди боятся, что украинцы занимают их место в очереди - в кабинете врача, в дошкольных учреждениях или на рынке труда - пояснил специалист.

Он добавил, что Польше необходимо принять немедленные меры для борьбы с ксенофобией и предотвращения дальнейшей эскалации.

Напомним

Ультраправые и консервативные партии в Европе, в частности в Польше и Германии, выражают обеспокоенность из-за увеличения количества молодых украинских мужчин. Это происходит после ослабления правил выезда из Украины.

