Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 1362 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 32438 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 64117 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 69289 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 93876 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 84761 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 43216 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56116 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 45289 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37958 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo1 ноября, 22:23 • 17289 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД2 ноября, 01:25 • 23159 просмотра
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича02:23 • 10066 просмотра
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия04:05 • 6324 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto05:43 • 4976 просмотра
публикации
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
08:00 • 1368 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 93880 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 84764 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 88219 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 73668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Николай Леонтович
Пит Хегсетх
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 26568 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 69293 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 88219 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 52670 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 61022 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Отопление

Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

В Польше зафиксирован рост преступлений на почве ненависти к украинцам. С января по июль 2025 года полиция зарегистрировала 543 таких случая, что на 41% больше, чем в 2024 году.

Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины

В Польше растет число преступлений на почве ненависти к украинцам на фоне роста ксенофобии. Об этом сообщает TVP World, информирует УНН.

Детали

Так, в период с января по июль 2025 года польская полиция зафиксировала 543 таких преступления, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 384 таких инцидента.

Самым распространенным правонарушением остаются угрозы насилием: в 2024 году зафиксировано 479 случаев против 317 в 2022 году. Только за первые восемь месяцев 2025 года зафиксировано 322 инцидента, что свидетельствует о возможности установления рекорда

- говорится в статье.

Указывается, что количество случаев физического или психологического насилия за два года выросло почти на 73%, со 160 в 2022 году до 278 в 2024 году. Физические нападения с причинением вреда здоровью увеличились более чем на 43%, а ксенофобские, расистские или религиозно нетерпимые нападения почти удвоились - со 113 в 2022 году до 188 в 2024 году. Количество ограблений, в которых жертвами становились украинцы, за тот же период выросло на 57%, также выросло количество случаев преследования, кражи личных данных, принуждения и вымогательства.

Преступления на почве ненависти являются формой дискриминации и нарушением основных прав человека. При расследовании крайне важно установить и задокументировать, что преступник выражал негативное отношение к определенной группе, к которой принадлежит или считается, что принадлежит жертва

- сказала пресс-секретарь полиции Виолетта Шубская.

В Польше задержали двух украинцев за хранение наркотиков: у одного из них обнаружили доказательства возможного сотрудничества с россиянами22.10.25, 13:26 • 2589 просмотров

В свою очередь профессор Пшемыслав Садура, социолог Варшавского университета, объясняет рост антиукраинских настроений сочетанием экономической нестабильности, дезинформации и политической эксплуатации. По его словам, первоначальная волна солидарности с украинцами после вторжения России в 2022 году угасла, сменившись растущим возмущением.

Люди боятся, что украинцы занимают их место в очереди - в кабинете врача, в дошкольных учреждениях или на рынке труда

- пояснил специалист.

Он добавил, что Польше необходимо принять немедленные меры для борьбы с ксенофобией и предотвращения дальнейшей эскалации.

Напомним

Ультраправые и консервативные партии в Европе, в частности в Польше и Германии, выражают обеспокоенность из-за увеличения количества молодых украинских мужчин. Это происходит после ослабления правил выезда из Украины.

Двух украинцев задержали в Польше за работу на иностранную разведку: следили за инфраструктурой для военной помощи Украине27.10.25, 11:55 • 5436 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНаши за границей
Столкновения
Польша