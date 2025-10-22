У Польщі затримали двох українців за зберігання наркотиків: в одного з них виявили докази можливої співпраці з росіянами

Польські правоохоронці затримали двох громадян України у місті Бяла-Підляска за зберігання наркотиків, але в одного з них виявили докази можливої співпраці з російською розвідкою. За даними прокуратури, він передавав російськомовній особі фото та координати військових об’єктів. Його взяли під варту, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з польським законодавством про конфіденційність затриманих ідентифікують як "Богдана К. та Кирила Т". Як вказано, їх затримали в місті Бяла-Підляска на сході Польщі, за зберігання 30 грамів наркотиків.

Було виявлено листування на захищеному телефоні, що належить Богдану К., яке свідчить про те, що він надавав російськомовній особі фотографії та географічні координати критично важливої інфраструктури, що перебуває у розпорядженні Збройних сил Республіки Польща – заявили правоохоронці.

Чоловіка звинуватили в діяльності на користь іноземної розвідки та наданні розвідці інформації, що шкодить державній безпеці. Суд утримував його під вартою три місяці до проведення подальшого розслідування.

Підозрюваний не визнав себе винним, висловлював проросійські погляди та ставив під сумнів суверенітет України – йдеться у заяві.

Іншого чоловіка, Кирила Т., звинуватили у зберіганні "незаконних" наркотиків і відпустили.

