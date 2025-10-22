$41.740.01
10:59 • 628 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла
09:47 • 2472 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 8228 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 12809 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 22382 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:20 • 25793 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 33936 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45191 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 43572 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35057 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
У Польщі затримали двох українців за зберігання наркотиків: в одного з них виявили докази можливої співпраці з росіянами

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Двох українців затримали у Польщі за зберігання наркотиків, але в одного з них знайшли докази можливої співпраці з російською розвідкою. Він передавав російськомовній особі фото та координати військових об’єктів.

Польські правоохоронці затримали двох громадян України у місті Бяла-Підляска за зберігання наркотиків, але в одного з них виявили докази можливої співпраці з російською розвідкою. За даними прокуратури, він передавав російськомовній особі фото та координати військових об’єктів. Його взяли під варту, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з польським законодавством про конфіденційність затриманих ідентифікують як "Богдана К. та Кирила Т". Як вказано, їх затримали в місті Бяла-Підляска на сході Польщі, за зберігання 30 грамів наркотиків.

Було виявлено листування на захищеному телефоні, що належить Богдану К., яке свідчить про те, що він надавав російськомовній особі фотографії та географічні координати критично важливої інфраструктури, що перебуває у розпорядженні Збройних сил Республіки Польща 

– заявили правоохоронці.

Чоловіка звинуватили в діяльності на користь іноземної розвідки та наданні розвідці інформації, що шкодить державній безпеці. Суд утримував його під вартою три місяці до проведення подальшого розслідування.

Підозрюваний не визнав себе винним, висловлював проросійські погляди та ставив під сумнів суверенітет України 

– йдеться у заяві.

Іншого чоловіка, Кирила Т., звинуватили у зберіганні "незаконних" наркотиків і відпустили.

Раніше УНН писав, що правоохоронці Гдині затримали 42-річного чоловіка, який підпалив автомобілі з українськими номерами, завдавши збитків на 262 000 злотих. Суд заарештував його на три місяці, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Альона Уткіна

Кримінал та НПНаші за кордоном
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Злотий
Збройні сили Польщі
Україна
Польща