МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 5662 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 13095 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 16480 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 30870 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 59380 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 64971 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 41174 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 36150 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36971 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 41388 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.9м/с
89%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 17396 перегляди
Мінус 1130 солдатів та 116 БпЛА: Генштаб уточнив втрати ворога за добу21 грудня, 05:38 • 5002 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto21 грудня, 06:10 • 10630 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели21 грудня, 07:15 • 15031 перегляди
33-річна інженерка з інвалідністю здійснила історичний політ до межі космосу09:37 • 7796 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto14:01 • 2950 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 35026 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 64971 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 105296 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 76817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 14130 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 15926 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 28207 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 45465 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 34045 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Bild
Техніка

МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі

Київ • УНН

 • 38 перегляди

МЗС України вимагає справедливого покарання винних у ксенофобських проявах проти українців у Польщі. Міністр закордонних справ України порушив це питання під час переговорів зі своїм польським колегою.

МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі

Міністр закордонних справ України заявив про неприпустимість ганебного ставлення до українців у Польщі та закликав до справедливого покарання винних у ксенофобських проявах. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Міністр повідомив, що порушив це питання під час переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Польщі під час візиту Президента України. За його словами, польська сторона запевнила, що реагує і реагуватиме на такі випадки належним чином.

Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі. Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини стратегічного партнерства. У наших спільних інтересах — запобігати та реагувати на таку ворожнечу

- наголосив міністр.

А також додав: "Наполягаю як міністр закордонних справ України на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві".

Всій консульській вертикалі доручено особливо уважно відслідковувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово, захищаючи права українців.

"Ми це толерувати не будемо", - підсумував повадовець.

Нагадаємо

У Польщі зафіксовано зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. З січня по липень 2025 року поліція зареєструвала 543 таких випадки, що на 41% більше, ніж у 2024 році.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
Україна
Польща