МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі

Міністр закордонних справ України заявив про неприпустимість ганебного ставлення до українців у Польщі та закликав до справедливого покарання винних у ксенофобських проявах. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Міністр повідомив, що порушив це питання під час переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Польщі під час візиту Президента України. За його словами, польська сторона запевнила, що реагує і реагуватиме на такі випадки належним чином.

Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі. Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини стратегічного партнерства. У наших спільних інтересах — запобігати та реагувати на таку ворожнечу