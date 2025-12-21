МЗС України вимагає покарання за ксенофобські випадки проти українців у Польщі
Київ • УНН
МЗС України вимагає справедливого покарання винних у ксенофобських проявах проти українців у Польщі. Міністр закордонних справ України порушив це питання під час переговорів зі своїм польським колегою.
Міністр закордонних справ України заявив про неприпустимість ганебного ставлення до українців у Польщі та закликав до справедливого покарання винних у ксенофобських проявах. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
Міністр повідомив, що порушив це питання під час переговорів зі своїм польським колегою Радославом Сікорським у Польщі під час візиту Президента України. За його словами, польська сторона запевнила, що реагує і реагуватиме на такі випадки належним чином.
Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі. Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини стратегічного партнерства. У наших спільних інтересах — запобігати та реагувати на таку ворожнечу
А також додав: "Наполягаю як міністр закордонних справ України на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві".
Всій консульській вертикалі доручено особливо уважно відслідковувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово, захищаючи права українців.
"Ми це толерувати не будемо", - підсумував повадовець.
Нагадаємо
У Польщі зафіксовано зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. З січня по липень 2025 року поліція зареєструвала 543 таких випадки, що на 41% більше, ніж у 2024 році.