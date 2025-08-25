Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о помощи гражданам Украины. Он настаивает, что помощь 800+ должна предоставляться только украинским беженцам, которые работают.
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи гражданам Украины, сообщили в его канцелярии в понедельник, пишет УНН.
Детали
Он подчеркнул, что "закон, предложенный три с половиной года назад, сегодня должен быть изменен". "Я убежден, что все основные политические круги четко заявляют, что помощь 800+ должна предоставляться только беженцам из Украины, которые работают", - указал президент Польши.
"Законопроект о помощи гражданам Украины, который я получил на свой стол, не содержит этой поправки. Моя позиция остается неизменной, и я намерен выполнять свои обязательства. Помощь 800+ должна предоставляться только украинцам, которые прилагают усилия, чтобы работать. То же самое касается здравоохранения", - заявил Навроцкий, объявив о вето на законопроект о помощи гражданам Украины.
Дополнение
В Польше помощь "Семья 800+" предоставляется каждому ребенку до достижения им 18-летнего возраста независимо от дохода семьи. В соответствии с законом "О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны" выплаты также доступны родителям украинских детей, проживающих в Польше.