Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось

Правительство Польши приняло законопроект, который предусматривает, в частности, продление временной защиты украинских беженцев до 30 сентября 2025 года. Об этом пишет PAP, передает УНН.

Детали

Законопроект предусматривает привязку выплат соцпомощи "800 злотых плюс" и помощи "Добрый старт" к обязательному школьному обучению.

Согласно предложению, выплаты будут предоставлять лицам, проживающим с ребенком на территории Польши. В случае, если ребенок выполняет, соответственно, обязанность дошкольной подготовки или обязанность обучения, за исключением случаев, когда ребенок не достиг возраста, когда эти обязанности на него не распространяются или были отсрочены.

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Другим нововведение в законопроект о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешнего временной защиты на временное пребывание до трех лет

Для этого нужно актуализировать свои данные в базе Pesel Ukr (польская идентификационная система, Ukr - предназначена для украинцев), подать соответствующее прошение в электронном окне к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию наличия Pesel Ukr по состоянию на 4 марта 2024 года.

Дополнение

Также законопроект предусматривает отмену единовременной социальной помощи в Польше для украинского военного беженца в размере 300 злотых, а также отмену денежной компенсации владельцам частного жилья, которые предоставляли проживание и питание военным беженцам из Украины.

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Польшу только официально выехало более 950 тысяч украинцев. В то же время он признал, что настоящая цифра может быть в случае больше.

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