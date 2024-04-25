В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ

В прошлом году, украинцы стали самыми активными иностранными инвесторами на рынке жилья в Польше. В частности, около половины купленных иностранцами квартир, были приобретены выходцами из Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на ukrayina.pl.

Детали

В общем иностранцы приобрели более 14 тысяч квартир, из которых 7,7 тысячи объектов перешли к украинцам. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

Среди приобретенных украинцами объектов 7,1 тысячи были жилыми помещениями, остальные распределились между гаражами и коммерческой недвижимостью.

Аналитики отмечают, что по сравнению с другими иностранцами, украинцы предпочитают покупать меньшие по площади квартиры.

Средний размер квартиры, которую покупают украинцы (не более 54 квадратных метров), ниже среднего размера квартиры, которую покупают все иностранцы (58 квадратных метров) - пояснил эксперт по недвижимости Бартош Турек.

В издании отметили, что самыми популярными местами для покупки недвижимости среди иностранцев оказались Варшава, где было приобретено 2,9 тысячи квартир, а также такие крупные города, как Краков, Лодзь, Познань, Гданьск и Щецин.

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Дополнение

Отмечается также, что согласно данным Национальной инспекции труда в 2023 году примерно 4,8 тысячи украинцев работало в Польше нелегально.

Наибольший процент нелегально трудоустроенных украинских граждан в Польше был в секторе строительства (25%).

Кроме строительства, высокий процент нелегальной занятости украинцев зафиксирован также в сфере предоставления административных услуг и вспомогательной деятельности, куда также входят агентства временного трудоустройства (17%).

Кроме того, в секторах промышленной обработки (13%) и услуг размещения и питания (12%) также зафиксировано высокое количество нелегальных работников.

Напомним

В 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФОПов. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.

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