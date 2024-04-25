Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине в вопросе возвращения граждан призывного возраста для участия в войне против рф.

Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине.

Любая поддержка возможна в смысле возвращения на Родину тех, кто может потерять право на пребывание в Польше в результате окончания действия паспорта

- заявил Владислав Косиняк-Камиш.

Однако министр не объяснил деталей относительно того, как именно Польша предоставит эту помощь.

Напомним

Украинское правительство обнародовало новые правила, согласно которым паспорта мужчинам призывного возраста могут оформляться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических учреждениях. Это привело к тому, что мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за рубежом, не смогут продлить действие своих паспортов или получить новые.

Добавим

По информации, по состоянию на январь 2024 года около 4,3 миллиона украинцев проживают в странах Европейского Союза, из них примерно 860 тысяч - мужчины. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что делает ее вторым по количеству государством после Германии, которое предоставило такой статус.

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