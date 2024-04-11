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Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ
Польша не может передать Украине системы противоракетной обороны Patriot, поскольку системы, размещенные в Польше, принадлежат военным США, а кроме того необходимы для защиты Польши от потенциальных российских атак, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с венгерским лидером Тамашем Шуйоком в Вильнюсе, обсудил Глобальный саммит мира и пригласил Венгрию присоединиться к нему.
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей
Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в том числе помогать Украине закупать боеприпасы, и объявил, что Варшава подпишет новое соглашение о безопасности с Украиной, как только завершатся переговоры.
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине
В Литве нет никаких систем "Patriot". Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно, отметил Науседа.
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА
Все населенные пункты Киевской области обеспечены электроэнергией, несмотря на утренний обстрел со стороны россии, без аварийных отключений электроэнергии для населения, радиационный фон и уровень загрязнения воздуха в норме.
Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды
Зеленский и Дуда обсудили двустороннее соглашение о безопасности, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, ситуацию в Харькове и будущее членство Украины в ЕС и НАТО.
Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал соседние с рф страны заблокировать поставки критически важных компонентов, таких как микросхемы, станки, сырье и технологии, которые могут быть использованы для российского военного производства.
Употребление рыбы вместо красного мяса может спасти вам жизнь - The Guardian со ссылкой на исследование
Исследователи говорят, что диета, основанная на кормовой рыбе вместо красного мяса, может предотвратить 750 000 смертей в год. Также это значительно уменьшит количество заболеваний, связанных с питанием.
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству
Закон о мобилизации поможет военному руководству усилить контроль за уклонистами, ввести изменения по поддержке войск на фронте путем предоставления отпусков и улучшения ротации.
Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира
Во время своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Мицотакисом. Стороны обсудили предварительные договоренности и привлечение других стран к Саммиту мира в Швейцарии.