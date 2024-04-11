Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Системы "Patriot", размещенные в Польше, были развернуты армией США. Польша не является оператором таких систем, поэтому не могу передать их Украине. Также Польша находится под угрозой российских атак, поэтому самой стране необходимы эти системы. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

"Польша пока не имеет систем "Patriot". Мы только начинаем устанавливать эти системы в Польше. Мы сегодня не имеем возможности передать что-то, даже если бы хотели. Конечно есть развернутые системы "Patriot" в Польше, но эти системы были развернуты армией США. Мы также имеем системы, которые были развернуты Британией. Это не системы "Patriot". Это британские системы, они другого типа. И позвольте мне также напомнить вам, что из всех государств, которые являются соседями с Украиной, которая подверглась вторжению россии, это в Польше российская ракета нанесла ущерб и прилетела. И это в Польше российские ракеты нарушают наше воздушное пространство", - сказал Дуда.

Он добавил, что Польша находится в ситуации, когда постоянно находится под угрозой российской атаки.

"Поэтому эти системы они сегодня защищают. Эти системы защищают те силы, которые есть в нашей стране. Польша не является их оператором", - добавил Дуда.

Также президент Польши отметил, что во время двусторонней встречи с Владимиром Зеленским обсуждали определенные запасы ракет, которые имеет страна, с советских времен.

"И мы обсуждали возможность их передачи Украине для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Польшу", - резюмировал Дуда.

Напомним

Президент Владимир Зеленский на саммите Триморья подчеркнул насущную необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону - реальными действиями, а не словами.