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У 2023 році кожне 10 підприємство в Польщі було засновано українцями - дослідження

У 2023 році кожне 10 підприємство в Польщі було засновано українцями - дослідження

Київ • УНН

 • 65177 перегляди

Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПів. Це означає, що українські компанії вже становлять понад 10% заснованих бізнесів за цей період.

З початку повномасштабної війни українці в Польщі почали частіше займатися підприємницькою діяльністю. У результаті вже в 2023 році кожен 10 ФОП було відкрито українцями. Про це повідомили Rzeczpospolita, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними Центрального реєстру відомостей про підприємницьку діяльність, до початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, громадяни України реєстрували в Польщі близько 200 ФОП на місяць. У березні кількість компаній зросла майже до 600. У квітні - до 1300, а в травні та червні – до 1700. У наступні місяці українці зареєстрували понад 2000 компаній.

У результаті постійного зростання кількості реєстрацій у 2023 році до Польщі прибуло 30 325 нових українських компаній. Це на понад 67 відсотків більше, ніж роком раніше.

Загалом у 2022-2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПів. Це означає, що українські компанії вже становлять понад 10% заснованих бізнесів за цей період.

Також в повідомленні зазначається, що понад 20%, компаній, заснованих українцями у Польщі, працюють у будівельній галузі. ІТ-сфера та послуги становлять по кілька відсотків, а за ними йдуть торгові компанії.

"Ми стикаємося з величезним дефіцитом на ринку праці, а українські працівники та підприємці заповнюють ті прогалини, де її не вистачає: у будівництві, транспорті, ІТ, сфері послуг. Треба намагатися втримати їх тут, заохочувати працювати в нашій країні, щоб вони не хотіли їхати, наприклад, до Німеччини, тому що вони нам просто потрібні", – прокоментував Лукаш Бернатович, президент асоціації роботодавців Business Center Club.

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