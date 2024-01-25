В 2023 году каждое 10 предприятие в Польше было основано украинцами - исследование

Согласно данным Центрального реестра сведений о предпринимательской деятельности, до начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, граждане Украины регистрировали в Польше около 200 ФЛП в месяц. В марте количество компаний выросло почти до 600. В апреле - до 1300, а в мае и июне - до 1700. В последующие месяцы украинцы зарегистрировали более 2000 компаний.

В результате постоянного роста количества регистраций в 2023 году в Польшу прибыло 30 325 новых украинских компаний. Это более чем на 67 процентов больше, чем годом ранее.

Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.

Также в сообщении отмечается, что более 20%, компаний, основанных украинцами в Польше, работают в строительной отрасли. ІТ-сфера и услуги составляют по несколько процентов, а за ними следуют торговые компании.

"Мы сталкиваемся с огромным дефицитом на рынке труда, а украинские работники и предприниматели заполняют те пробелы, где его не хватает: в строительстве, транспорте, ІТ, сфере услуг. Надо стараться удержать их здесь, поощрять работать в нашей стране, чтобы они не хотели ехать, например, в Германию, потому что они нам просто нужны", - прокомментировал Лукаш Бернатович, президент ассоциации работодателей Business Center Club.