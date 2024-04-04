В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

С 1 сентября 2024 года все украинские дети, которые сейчас из-за войны находятся в Польше, будут обязаны пойти в местные школы. Соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши и он уже на завершающем этапе. Об этом сегодня сообщила заместитель министра образования Польши Иоанна Муха, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По ее словам, после межправительственных консультаций с украинскими коллегами, которые состоялись в Варшаве 28 марта, стало известно, что в Польше 50-60 тысяч украинских детей не охвачены польской системой образования. Это существенно меньшая цифра, чем до того называли неправительственные организации.

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы из этого предложения воспользуемся. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях", - сообщила Иоанна Муха.

Добавим

Предварительно известно, что для украинских детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из Украины, для них предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Также предварительно известно, что украинских детей будут учить европейской интеграции. В министерстве образования считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский союз.

Издание отмечает, что по состоянию на июнь 2023 года в Польше были официально зарегистрированы 975 тысяч украинских беженцев.