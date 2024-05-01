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Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців, але виплати отримають не всі: що змінилось

Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців, але виплати отримають не всі: що змінилось

Київ • УНН

 • 31513 перегляди

Уряд Польщі ухвалив законопроект, який продовжує тимчасовий захист для українських біженців до 30 вересня 2025 року, прив'язує виплати соціальної допомоги до обов'язкового шкільного навчання, а також дозволяє українцям змінювати статус з тимчасового захисту на тимчасовий вид на проживання терміном до трьох років.

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, що передбачає, зокрема, продовження тимчасового захисту українських біженців до 30 вересня 2025 року. Про це пише PAP, передає УНН.

Деталі 

Законопроєкт передбачає прив'язку виплат соцдопомоги "800 злотих плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання.

Згідно з пропозицією, виплати надаватимуть особам, які проживають з дитиною на території Польщі. У випадку, якщо дитина виконує, відповідно, обов'язок дошкільної підготовки або обов'язок навчання, за винятком випадків, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються або були відтерміновані.

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Іншим нововведенням в законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього потрібно актуалізувати свої дані в базі Pesel Ukr (польська ідентифікаційна система, Ukr – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вікні до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності Pesel Ukr станом на 4 березня 2024 року.

Доповнення

Також законопроєкт передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського військового біженця в розмірі 300 злотих, а також скасування грошової компенсації власникам приватного житла, які надавали проживання та харчування військовим біженцям з України.

Нагадаємо

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення до Польщі лише офіційно виїхало понад 950 тисяч українців. Водночас він визнав, що справжня цифра може бути в разі більша. 

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Володимир Омельченко

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