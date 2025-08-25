Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу громадянам України, повідомили у його канцелярії у понеділок, пише УНН.
Деталі
Він наголосив, що "закон, запропонований три з половиною роки тому, сьогодні має бути змінений". "Я переконаний, що всі основні політичні кола чітко заявляють, що допомога 800+ має надаватися лише біженцям з України, які працюють", - вказав президент Польщі.
"Законопроект про допомогу громадянам України, який я отримав на свій стіл, не містить цієї поправки. Моя позиція залишається незмінною і я маю намір виконувати свої зобов'язання. Допомога 800+ має надаватися лише українцям, які докладають зусиль, щоб працювати. Те саме стосується охорони здоров'я", - заявив Навроцький, оголосивши про вето на законопроект про допомогу громадянам України.
Доповнення
У Польщі допомога "Родина 800+" надається кожній дитині до досягнення нею 18-річного віку незалежно від доходу сім’ї. Відповідно до закону "Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни" виплати також доступні батькам українських дітей, які проживають у Польщі.