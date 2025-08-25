$41.280.07
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
06:07 • 28822 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
05:46 • 33586 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 19865 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 31744 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 47247 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
24 серпня, 09:24 • 42226 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38680 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
24 серпня, 05:50 • 61296 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
23 серпня, 07:20 • 94463 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.

Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу громадянам України, повідомили у його канцелярії у понеділок, пише УНН.

Деталі

Він наголосив, що "закон, запропонований три з половиною роки тому, сьогодні має бути змінений". "Я переконаний, що всі основні політичні кола чітко заявляють, що допомога 800+ має надаватися лише біженцям з України, які працюють", - вказав президент Польщі.

"Законопроект про допомогу громадянам України, який я отримав на свій стіл, не містить цієї поправки. Моя позиція залишається незмінною і я маю намір виконувати свої зобов'язання. Допомога 800+ має надаватися лише українцям, які докладають зусиль, щоб працювати. Те саме стосується охорони здоров'я", - заявив Навроцький, оголосивши про вето на законопроект про допомогу громадянам України.

Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців, але виплати отримають не всі: що змінилось01.05.24, 04:41 • 31823 перегляди

Доповнення

У Польщі допомога "Родина 800+" надається кожній дитині до досягнення нею 18-річного віку незалежно від доходу сім’ї. Відповідно до закону "Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни" виплати також доступні батькам українських дітей, які проживають у Польщі.

Юлія Шрамко

