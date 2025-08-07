Германия сокращает выплаты украинским беженцам
Киев • УНН
Коалиционное правительство Германии планирует сократить государственные выплаты вновь прибывшим украинским беженцам. Согласно проекту закона, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, будут получать в месяц на 100 евро меньше.
Детали
В частности, документом предусмотрено уменьшение расходов на 100 евро в месяц на каждого беженца.
Согласно проекту закона, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать социальную помощь, вместо этого они будут получать выплаты согласно Закону о выплатах просителям убежища, которые являются меньшими
По данным правительства ФРГ, в Германии проживает около 1,25 миллиона беженцев из Украины, и около 21 000 впервые въехали в страну в связи с российским вторжением между 1 апреля и 30 июня 2025 года.
"Проект закона требует одобрения кабинета министров и верхней палаты парламента, прежде чем вступит в силу до конца года", - говорится в статье.
Напомним
В Германии фиксируют заметное уменьшение количества заявлений на получение убежища. Это связывают с усилением пограничного контроля и возвращением мигрантов, которые уже начинали оформлять убежище в других странах.
