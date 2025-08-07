Німеччина скорочує виплати українським біженцям

$41.680.11
6 серпня, 22:17 • 12079 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 30182 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 39822 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 83707 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 62813 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 59282 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 46440 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 94778 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70854 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 47905 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Коаліційний уряд Німеччини планує зменшити державні виплати новоприбулим українським біженцям. Згідно з проєктом закону, українці, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, отримуватимуть на місяць на 100 євро менше.

Коаліційний уряд Німеччини планує скоротити державні виплати новоприбулим українським біженцям. Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт закону, запропонований федеральним урядом, інформує УНН.

Зокрема, документом передбачено зменшення витрат на 100 євро на місяць на кожного біженця.

Згідно з про'ктом закону, українці, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу, натомість отримуватимуть виплати згідно із Законом про виплати шукачам притулку, які є меншими

- пише видання.

За даними уряду ФРН, у Німеччині проживає близько 1,25 мільйона біженців з України, і близько 21 000 вперше в'їхали до країни у зв'язку з російським вторгненням між 1 квітня та 30 червня 2025 року.

"Проєкт закону потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року", - йдеться у статті.

У Німеччині фіксують помітне зменшення кількості заяв на отримання притулку. Це пов’язують із посиленням прикордонного контролю та поверненням мігрантів, які вже починали оформлювати притулок в інших країнах.

Вадим Хлюдзинський

