Німеччина скорочує виплати українським біженцям
Київ • УНН
Коаліційний уряд Німеччини планує зменшити державні виплати новоприбулим українським біженцям. Згідно з проєктом закону, українці, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, отримуватимуть на місяць на 100 євро менше.
Коаліційний уряд Німеччини планує скоротити державні виплати новоприбулим українським біженцям. Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт закону, запропонований федеральним урядом, інформує УНН.
Деталі
Зокрема, документом передбачено зменшення витрат на 100 євро на місяць на кожного біженця.
Згідно з про'ктом закону, українці, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть соціальну допомогу, натомість отримуватимуть виплати згідно із Законом про виплати шукачам притулку, які є меншими
За даними уряду ФРН, у Німеччині проживає близько 1,25 мільйона біженців з України, і близько 21 000 вперше в'їхали до країни у зв'язку з російським вторгненням між 1 квітня та 30 червня 2025 року.
"Проєкт закону потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року", - йдеться у статті.
Нагадаємо
У Німеччині фіксують помітне зменшення кількості заяв на отримання притулку. Це пов’язують із посиленням прикордонного контролю та поверненням мігрантів, які вже починали оформлювати притулок в інших країнах.
