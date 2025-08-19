$41.260.08
12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

США депортировали первых украинских беженцев

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Служба иммиграционного и таможенного контроля США обнародовала фото депортированных украинцев. Десятки тысяч украинских беженцев в США могут потерять правовую защиту.

США депортировали первых украинских беженцев

Служба иммиграционного и таможенного контроля США в соцсети Х опубликовала фото украинцев, депортированных с территории США, передает УНН.

Детали

Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из Соединенных Штатов

- говорится в сообщении.

О количестве депортированных или обстоятельствах их выдворения не сообщается. На фото виден украинский пункт пропуска.

Дополнение

Десятки тысяч украинских беженцев в США могут начать терять правовую защиту в пятницу, 15 августа, без действий со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что сделает их уязвимыми к возможному аресту и депортации. 

Павел Башинский

Новости МираНаши за границей
