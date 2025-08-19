США депортировали первых украинских беженцев
Киев • УНН
Служба иммиграционного и таможенного контроля США обнародовала фото депортированных украинцев. Десятки тысяч украинских беженцев в США могут потерять правовую защиту.
Служба иммиграционного и таможенного контроля США в соцсети Х опубликовала фото украинцев, депортированных с территории США, передает УНН.
Детали
Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из Соединенных Штатов
О количестве депортированных или обстоятельствах их выдворения не сообщается. На фото виден украинский пункт пропуска.
Дополнение
Десятки тысяч украинских беженцев в США могут начать терять правовую защиту в пятницу, 15 августа, без действий со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что сделает их уязвимыми к возможному аресту и депортации.