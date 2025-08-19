США депортували перших українських біженців
Київ • УНН
Служба імміграції та митного контролю США оприлюднила фото депортованих українців. Десятки тисяч українських біженців у США можуть втратити правовий захист.
Служба імміграції та митного контролю США в соцмережі Х оприлюднила фото українців, які були депортовані з території США, передає УНН.
Деталі
Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їх депортації зі Сполучених Штатів
Про кількість депортованих чи обставини їх видворення не повідомляється. На фото видно українських пункт пропуску.
Доповнення
Десятки тисяч українських біженців у США можуть почати втрачати правовий захист у п'ятницю, 15 серпня, без дій з боку адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що зробить їх вразливими до можливого арешту та депортації.