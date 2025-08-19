США депортували перших українських біженців

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 6830 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 18804 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 19196 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 20400 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 19599 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 19395 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 85363 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 67587 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 82019 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 100584 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
42%
749мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 13478 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 99090 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 15071 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 12908 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 10304 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 18800 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 19195 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 10314 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 20398 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 12939 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 10256 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 95112 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 51769 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 108806 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 97821 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
BFM TV
Євро
Долар США

США депортували перших українських біженців

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Служба імміграції та митного контролю США оприлюднила фото депортованих українців. Десятки тисяч українських біженців у США можуть втратити правовий захист.

США депортували перших українських біженців

Служба імміграції та митного контролю США в соцмережі Х оприлюднила фото українців, які були депортовані з території США, передає УНН.

Деталі

Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їх депортації зі Сполучених Штатів

- йдеться в повідомленні.

Про кількість депортованих чи обставини їх видворення не повідомляється. На фото видно українських пункт пропуску.

Доповнення

Десятки тисяч українських біженців у США можуть почати втрачати правовий захист у п'ятницю, 15 серпня, без дій з боку адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що зробить їх вразливими до можливого арешту та депортації. 

Павло Башинський

Новини СвітуНаші за кордоном
X Corp.
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна