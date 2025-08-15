Українські біженці у США почнуть втрачати правовий захист без дій адміністрації Трампа - WSJ

Десятки тисяч українських біженців у США можуть почати втрачати правовий захист у п'ятницю, 15 серпня, без дій з боку адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що зробить їх вразливими до можливого арешту та депортації, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Що змінюється

За оцінками, 120 000 українців, які втекли до США за останні два роки, почнуть поступово втрачати свій гуманітарний захист.

Українці прибули до країни через програму Uniting for Ukraine, імпровізовану правову програму, створену адміністрацією Джо Байдена. Їм було надано правовий статус на два роки з можливістю поновлення, відомий як "гуманітарний пароль", за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

Загалом приблизно чверть мільйона українців прибули до США в межах програми Uniting for Ukraine. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, усе ще охоплені окремою програмою, яка називається тимчасовим статусом захисту (temporary protected status). Але приблизно 120 000 осіб, які прибули в цей день або пізніше, будуть перебувати в країні нелегально з моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного дозволу.

Раніше цього літа Трамп заявив журналістам, що він схильний дозволити українцям залишатися в країні до кінця війни. "У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними", – сказав він.

Що це означає для українців

Віра Серова, юрист-волонтер некомерційної організації "Нова Україна", яка допомагає українцям, сказала, що люди, які втратять свій статус, опиняться у подвійному скрутному становищі. "Людям або нікуди податися, або не вистачає грошей, щоб виїхати та почати все спочатку в ще одній новій країні", – сказала вона.