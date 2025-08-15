$41.450.06
Ексклюзив
09:59 • 5746 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 13464 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 16160 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 52733 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 89555 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 50044 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 177944 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 200013 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 96319 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 95548 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Українські біженці у США почнуть втрачати правовий захист без дій адміністрації Трампа - WSJ

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Приблизно 120 000 українських біженців у США почнуть втрачати гуманітарний захист з 15 серпня. Вони прибули за програмою Uniting for Ukraine і тепер можуть бути депортовані.

Українські біженці у США почнуть втрачати правовий захист без дій адміністрації Трампа - WSJ

Десятки тисяч українських біженців у США можуть почати втрачати правовий захист у п'ятницю, 15 серпня, без дій з боку адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що зробить їх вразливими до можливого арешту та депортації, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Що змінюється

За оцінками, 120 000 українців, які втекли до США за останні два роки, почнуть поступово втрачати свій гуманітарний захист.

Українці прибули до країни через програму Uniting for Ukraine, імпровізовану правову програму, створену адміністрацією Джо Байдена. Їм було надано правовий статус на два роки з можливістю поновлення, відомий як "гуманітарний пароль", за умови, що вони знайдуть приватного американського спонсора, який їх прийме.

Загалом приблизно чверть мільйона українців прибули до США в межах програми Uniting for Ukraine. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, усе ще охоплені окремою програмою, яка називається тимчасовим статусом захисту (temporary protected status). Але приблизно 120 000 осіб, які прибули в цей день або пізніше, будуть перебувати в країні нелегально з моменту закінчення терміну дії їхнього гуманітарного дозволу.

Раніше цього літа Трамп заявив журналістам, що він схильний дозволити українцям залишатися в країні до кінця війни. "У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними", – сказав він.

Трамп запевнив українців у США щодо дозволу їм залишитися до кінця війни30.07.25, 08:36 • 5271 перегляд

Що це означає для українців

Віра Серова, юрист-волонтер некомерційної організації "Нова Україна", яка допомагає українцям, сказала, що люди, які втратять свій статус, опиняться у подвійному скрутному становищі. "Людям або нікуди податися, або не вистачає грошей, щоб виїхати та почати все спочатку в ще одній новій країні", – сказала вона.

Юлія Шрамко

