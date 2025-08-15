Украинские беженцы в США начнут терять правовую защиту без действий администрации Трампа - WSJ

Десятки тысяч украинских беженцев в США могут начать терять правовую защиту в пятницу, 15 августа, без действий со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что сделает их уязвимыми к возможному аресту и депортации, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Что меняется

По оценкам, 120 000 украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять свою гуманитарную защиту.

Украинцы прибыли в страну по программе Uniting for Ukraine, импровизированной правовой программе, созданной администрацией Джо Байдена. Им был предоставлен правовой статус на два года с возможностью продления, известный как "гуманитарный пароль", при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

В общей сложности примерно четверть миллиона украинцев прибыли в США в рамках программы Uniting for Ukraine. Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, все еще охвачены отдельной программой, которая называется временным статусом защиты (temporary protected status). Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока действия их гуманитарного разрешения.

Ранее этим летом Трамп заявил журналистам, что он склонен разрешить украинцам оставаться в стране до конца войны. "У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

Трамп заверил украинцев в США относительно разрешения оставаться до конца войны

Что это значит для украинцев

Вера Серова, юрист-волонтер некоммерческой организации "Новая Украина", которая помогает украинцам, сказала, что люди, которые потеряют свой статус, окажутся в двойном затруднительном положении. "Людям либо некуда идти, либо не хватает денег, чтобы уехать и начать все сначала в еще одной новой стране", – сказала она.