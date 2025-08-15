$41.450.06
Эксклюзив
09:59 • 5598 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 13219 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 15954 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 52410 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 89263 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 49809 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 177509 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 199741 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 96244 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 95489 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Украинские беженцы в США начнут терять правовую защиту без действий администрации Трампа - WSJ

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Приблизительно 120 000 украинских беженцев в США начнут терять гуманитарную защиту с 15 августа. Они прибыли по программе Uniting for Ukraine и теперь могут быть депортированы.

Украинские беженцы в США начнут терять правовую защиту без действий администрации Трампа - WSJ

Десятки тысяч украинских беженцев в США могут начать терять правовую защиту в пятницу, 15 августа, без действий со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что сделает их уязвимыми к возможному аресту и депортации, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Что меняется

По оценкам, 120 000 украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять свою гуманитарную защиту.

Украинцы прибыли в страну по программе Uniting for Ukraine, импровизированной правовой программе, созданной администрацией Джо Байдена. Им был предоставлен правовой статус на два года с возможностью продления, известный как "гуманитарный пароль", при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

В общей сложности примерно четверть миллиона украинцев прибыли в США в рамках программы Uniting for Ukraine. Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, все еще охвачены отдельной программой, которая называется временным статусом защиты (temporary protected status). Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока действия их гуманитарного разрешения.

Ранее этим летом Трамп заявил журналистам, что он склонен разрешить украинцам оставаться в стране до конца войны. "У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

Что это значит для украинцев

Вера Серова, юрист-волонтер некоммерческой организации "Новая Украина", которая помогает украинцам, сказала, что люди, которые потеряют свой статус, окажутся в двойном затруднительном положении. "Людям либо некуда идти, либо не хватает денег, чтобы уехать и начать все сначала в еще одной новой стране", – сказала она.

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты