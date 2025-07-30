Трамп заверил украинцев в США относительно разрешения оставаться до конца войны
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен разрешить украинцам, бежавшим от войны, оставаться в США до ее завершения.
Президент США Дональд Трамп заверил украинцев, бежавших от войны рф против Украины, заявив, что он намерен разрешить им оставаться в США до конца войны, о чем заявил журналистам, пишет УНН.
Я думаю, что мы разрешим. Да, я думаю, что мы разрешим. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними
Десятки тысяч украинцев оказались в подвешенном состоянии из-за жестких мер президента США в отношении иммиграции и приостановки рассмотрения всех новых заявлений на участие в программах гуманитарного "пароля".
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