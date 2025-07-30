Трамп заверил украинцев в США относительно разрешения оставаться до конца войны

Я думаю, что мы разрешим. Да, я думаю, что мы разрешим. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними

- ответил Трамп на вопрос, позволит ли тем украинцам, которые бежали от войны, оставаться в Соединенных Штатах до окончания войны.