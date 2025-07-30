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Трамп запевнив українців у США щодо дозволу їм залишитися до кінця війни

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що він має намір дозволити українцям, які втекли від війни, залишатися в США до її завершення.

Трамп запевнив українців у США щодо дозволу їм залишитися до кінця війни

Президент США Дональд Трамп запевнив українців, які втекли від війни рф проти України, заявивши, що він має намір дозволити їм залишатися в США до кінця війни, про що заявив журналістам, пише УНН.

Я думаю, що ми дозволимо. Так, я думаю, що ми дозволимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними

- відповів Трамп на запитання, чи дозволить тим українцям, які втекли від війни, залишатися в Сполучених Штатах до закінчення війни.

Десятки тисяч українців опинилися в підвішеному стані через жорсткі заходи президента США щодо імміграції та призупинення розгляду всіх нових заяв на участь у програмах гуманітарного "пароля".

У США українцям помилково розіслали листи про анулювання статусу 05.04.25, 07:51 • 12536 переглядiв

Юлія Шрамко

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