Трамп запевнив українців у США щодо дозволу їм залишитися до кінця війни

Президент США Дональд Трамп запевнив українців, які втекли від війни рф проти України, заявивши, що він має намір дозволити їм залишатися в США до кінця війни, про що заявив журналістам, пише УНН.

Я думаю, що ми дозволимо. Так, я думаю, що ми дозволимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми працюємо з ними