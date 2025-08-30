$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 9432 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 25232 просмотра
30 августа, 13:06 • 54197 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 54197 просмотра
30 августа, 11:04 • 69426 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
30 августа, 11:04 • 69426 просмотра
30 августа, 10:36 • 88567 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 88567 просмотра
30 августа, 09:58 • 240541 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 240541 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 103370 просмотра
30 августа, 09:15 • 82660 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 82660 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97292 просмотра
29 августа, 12:28 • 307335 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 307335 просмотра
29 августа, 12:28 • 307335 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Латвия ужесточает правила пересечения границы: что изменится для украинцев

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Латвия с 1 сентября 2025 года вводит обязательное представление онлайн-анкеты для иностранцев без визы или вида на жительство. Это касается также граждан Украины, не имеющих латвийских документов.

Латвия ужесточает правила пересечения границы: что изменится для украинцев

С 1 сентября 2025 года Латвия вводит новую процедуру для иностранцев, не имеющих визы или вида на жительство, выданных этой страной. Перед поездкой они обязаны подать специальную анкету в онлайн-систему eta.gov.lv. Это правило касается и граждан Украины. Об этом информирует Министерство внутренних дел Латвии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующие изменения принял Сейм еще 3 апреля 2025 года. Их цель – усиление государственной безопасности и лучший контроль за границей.

В целях укрепления государственной безопасности и повышения эффективности охраны государственной границы с 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, которым не выдана виза или вид на жительство в Латвии, обязаны до въезда в Латвию предоставлять в государственную информационную систему по предотвращению угроз eta.gov.lv определенную информацию о себе, своих родственниках (если таковые имеются) и целях поездки

- говорится в сообщении.

Основные изменения:

  • нужно подавать анкету на сайте eta.gov.lv минимум за 48 часов до въезда;
    • в анкете указать цель, срок пребывания, маршрут и место жительства;
      • отдельное разрешение ждать не надо, подтверждение придет на email;
        • отсутствие анкеты может привести к штрафу до 2000 евро;
          • проверки могут проводиться не только на границе, но и внутри страны;
            • требования касаются и украинцев, имеющих защиту или вид на жительство в другой стране ЕС

              Поданные сведения будут использоваться службами безопасности для выявления возможных угроз государству. Если риски будут установлены, въезд могут ограничить.

              Для граждан Украины – если у них нет визы или вида на жительство, выданных Латвией, обязанность по предоставлению информации такая же, как и для других граждан соответствующих третьих стран

              - отметили в ведомстве.

              В МВД Латвии предупредили, что за непредоставление запрашиваемой информации, а также за предоставление неполной или недостоверной информации иностранец привлекается к административной ответственности.

              Напомним

              Европейский парламент окончательно одобрил постепенное развертывание системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Система будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран для повышения безопасности и ускорения пограничного контроля.

              Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28.08.25, 15:37 • 168340 просмотров

              Вита Зеленецкая

              Наши за границей
              Государственная граница Украины
              Европейский парламент
              Латвия
              Европейский Союз
              Украина