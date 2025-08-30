Латвия ужесточает правила пересечения границы: что изменится для украинцев
Латвия с 1 сентября 2025 года вводит обязательное представление онлайн-анкеты для иностранцев без визы или вида на жительство. Это касается также граждан Украины, не имеющих латвийских документов.
С 1 сентября 2025 года Латвия вводит новую процедуру для иностранцев, не имеющих визы или вида на жительство, выданных этой страной. Перед поездкой они обязаны подать специальную анкету в онлайн-систему eta.gov.lv. Это правило касается и граждан Украины. Об этом информирует Министерство внутренних дел Латвии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующие изменения принял Сейм еще 3 апреля 2025 года. Их цель – усиление государственной безопасности и лучший контроль за границей.
В целях укрепления государственной безопасности и повышения эффективности охраны государственной границы с 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, которым не выдана виза или вид на жительство в Латвии, обязаны до въезда в Латвию предоставлять в государственную информационную систему по предотвращению угроз eta.gov.lv определенную информацию о себе, своих родственниках (если таковые имеются) и целях поездки
Основные изменения:
- нужно подавать анкету на сайте eta.gov.lv минимум за 48 часов до въезда;
- в анкете указать цель, срок пребывания, маршрут и место жительства;
- отдельное разрешение ждать не надо, подтверждение придет на email;
- отсутствие анкеты может привести к штрафу до 2000 евро;
- проверки могут проводиться не только на границе, но и внутри страны;
- требования касаются и украинцев, имеющих защиту или вид на жительство в другой стране ЕС
Поданные сведения будут использоваться службами безопасности для выявления возможных угроз государству. Если риски будут установлены, въезд могут ограничить.
Для граждан Украины – если у них нет визы или вида на жительство, выданных Латвией, обязанность по предоставлению информации такая же, как и для других граждан соответствующих третьих стран
В МВД Латвии предупредили, что за непредоставление запрашиваемой информации, а также за предоставление неполной или недостоверной информации иностранец привлекается к административной ответственности.
Напомним
Европейский парламент окончательно одобрил постепенное развертывание системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Система будет регистрировать биометрические данные граждан третьих стран для повышения безопасности и ускорения пограничного контроля.
