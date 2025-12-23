Майже 800 окупантів ліквідовано на інженерних боєприпасах за листопад місяць - Командування Сил підтримки
Київ • УНН
За листопад на мінно-вибухових загородженнях, встановлених інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 731 окупанта, 121 ОВТ та 59 інших цілей. Ураження здійснювались здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Деталі
Інженерні війська Сил підтримки ЗС України та інженерні підрозділи інших видів та родів Збройних Сил України (Сухопутних військ ЗС України, Сил безпілотних систем ЗС України, Десантно-штурмових військ ЗС України) в зоні відповідальності Угруповань військ (сил) протягом листопада результативно виконували бойові завдання. Наприклад, тільки за листопад на мінно-вибухових загородженнях, встановлених всіма інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 731 окупантів, 121 ОВТ та 59 інших цілей
Зазначається, що ураження здійснювались здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів, що забезпечує високу ефективність та мінімальні ризики для українських воїнів.
"Воїни інженерних військ щодня доводять, що сучасна війна - це війна технологій. Підрозділи дистанційного мінування за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів точно перекривають шляхи просування окупантів і ефективно уражають їхні сили та засоби. Якщо раніше сапери змушені були вручну виходити на небезпечні ділянки, то сьогодні ці ризики мінімізовані - безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше", - додали в Командуванні.
