Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 12196 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 17408 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 26652 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 21791 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 27209 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16297 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17282 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22773 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38342 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Майже 800 окупантів ліквідовано на інженерних боєприпасах за листопад місяць - Командування Сил підтримки

Київ • УНН

 • 82 перегляди

За листопад на мінно-вибухових загородженнях, встановлених інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 731 окупанта, 121 ОВТ та 59 інших цілей. Ураження здійснювались здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Майже 800 окупантів ліквідовано на інженерних боєприпасах за листопад місяць - Командування Сил підтримки

За листопад на мінно-вибухових загородженнях, встановлених всіма інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 731 окупантів, 121 ОВТ та 59 інших цілей. Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Інженерні війська Сил підтримки ЗС України та інженерні підрозділи інших видів та родів Збройних Сил України (Сухопутних військ ЗС України, Сил безпілотних систем ЗС України, Десантно-штурмових військ ЗС України) в зоні відповідальності Угруповань військ (сил) протягом листопада результативно виконували бойові завдання. Наприклад, тільки за листопад на мінно-вибухових загородженнях, встановлених всіма інженерними підрозділами Сил оборони України, знищено 731 окупантів, 121 ОВТ та 59 інших цілей

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ураження здійснювались здебільшого шляхом дистанційного мінування за допомогою безпілотних літальних апаратів, що забезпечує високу ефективність та мінімальні ризики для українських воїнів.

"Воїни інженерних військ щодня доводять, що сучасна війна - це війна технологій. Підрозділи дистанційного мінування за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів точно перекривають шляхи просування окупантів і ефективно уражають їхні сили та засоби. Якщо раніше сапери змушені були вручну виходити на небезпечні ділянки, то сьогодні ці ризики мінімізовані - безпілотні системи дозволяють виконувати завдання швидше, точніше та значно безпечніше", - додали в Командуванні.

Нагадаємо

Служба безпеки України розкрила раніше невідомі деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ. Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна