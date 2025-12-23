Почти 800 оккупантов ликвидировано на инженерных боеприпасах за ноябрь месяц - Командование Сил поддержки
За ноябрь на минно-взрывных заграждениях, установленных инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожен 731 оккупант, 121 ОВТ и 59 других целей. Поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Детали
Инженерные войска Сил поддержки ВС Украины и инженерные подразделения других видов и родов Вооруженных Сил Украины (Сухопутных войск ВС Украины, Сил беспилотных систем ВС Украины, Десантно-штурмовых войск ВС Украины) в зоне ответственности Группировок войск (сил) в течение ноября результативно выполняли боевые задачи. Например, только за ноябрь на минно-взрывных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожен 731 оккупант, 121 ОВТ и 59 других целей
Отмечается, что поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для украинских воинов.
"Воины инженерных войск ежедневно доказывают, что современная война - это война технологий. Подразделения дистанционного минирования с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов точно перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства. Если раньше саперы вынуждены были вручную выходить на опасные участки, то сегодня эти риски минимизированы - беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее", - добавили в Командовании.
