15:52 • 8924 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 13807 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 19660 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 28817 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 23122 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 28472 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16746 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17454 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22957 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38466 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Почти 800 оккупантов ликвидировано на инженерных боеприпасах за ноябрь месяц - Командование Сил поддержки

Киев • УНН

 • 966 просмотра

За ноябрь на минно-взрывных заграждениях, установленных инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожен 731 оккупант, 121 ОВТ и 59 других целей. Поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Почти 800 оккупантов ликвидировано на инженерных боеприпасах за ноябрь месяц - Командование Сил поддержки

За ноябрь на минно-взрывных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожен 731 оккупант, 121 ОВТ и 59 других целей. Об этом сообщает Командование Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Инженерные войска Сил поддержки ВС Украины и инженерные подразделения других видов и родов Вооруженных Сил Украины (Сухопутных войск ВС Украины, Сил беспилотных систем ВС Украины, Десантно-штурмовых войск ВС Украины) в зоне ответственности Группировок войск (сил) в течение ноября результативно выполняли боевые задачи. Например, только за ноябрь на минно-взрывных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями Сил обороны Украины, уничтожен 731 оккупант, 121 ОВТ и 59 других целей

- говорится в сообщении.

Отмечается, что поражения осуществлялись в основном путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для украинских воинов.

"Воины инженерных войск ежедневно доказывают, что современная война - это война технологий. Подразделения дистанционного минирования с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов точно перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства. Если раньше саперы вынуждены были вручную выходить на опасные участки, то сегодня эти риски минимизированы - беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее", - добавили в Командовании.

Напомним

Служба безопасности Украины раскрыла ранее неизвестные детали подготовки к подрыву российской подводной лодки в порту Новороссийск. Одним из ключевых этапов этой спецоперации стало выведение из строя российского противолодочного самолета, который мог помешать поражению вражеской субмарины.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина