Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В октябре 2025 года ЕС вводит систему EES для контроля въезда и выезда граждан третьих стран. Она заменит штампы в паспортах, собирая биометрические данные для борьбы с нелегальной миграцией.

Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз

В октябре 2025 года заработает новая система путешествий в ЕС под названием EU Entry/Exit System (EES). Нововведение планировали ввести еще в 2022 году, однако внедрение изменений перенеслось почти на 3 года. Что нового ожидать и как это повлияет на процесс пересечения границы стран Европейского Союза - объясняет УНН.

Что такое система EES и для чего она нужна

Представители Европейской Комиссии объявили в июле 2025 года о новых изменениях, которые вступят в силу с 12 октября 2025 года. Таким образом, создается новая информационная система EU Entry/Exit System (EES). Там будут регистрироваться все граждане стран из-за пределов ЕС каждый раз, когда будут выезжать или въезжать в ЕС. На законодательном уровне система EES была утверждена в 2017 году.

Изменения касаются государств, входящих в Шенгенскую зону (25 государств ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Это будет применяться в отношении граждан третьих стран, которые стремятся путешествовать в вышеупомянутые государства с наличием краткосрочной визы или граждан, которым не нужна виза.

Великобритания продлит программу защиты украинских беженцев на два года02.09.25, 00:09 • 3800 просмотров

EES является частью пакета Европейского Союза "Умные границы", основная цель которого заключается в улучшении контроля над границами ЕС. Кроме системы EES, в пакет входят расширенное использование систем Автоматического пограничного контроля стран ЕС (ABC), а также Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS).

Как будет работать автоматизированная система контроля границ

Новая система заменит более традиционный штамп в паспорте. Отныне все будет цифровизировано: сбор биометрических данных, сканирование отпечатков пальцев и остальной информации о тех, кто путешествует. Система EES имеет целью борьбу с нелегальными мигрантами за счет получения более актуальных и верифицированных данных. Пересечение границы станет более автоматизированным – если человек один раз предоставил свои данные для системы, то потом уже не нужно будет их предоставлять еще раз.

В Польше депортировали украинца, который угрожал поджогом на видео01.09.25, 01:31 • 3067 просмотров

Данные тех, кто пересекает границу, будут под усиленной киберзащитой – сообщается на сайте Европейской Комиссии.

Система EES заработает не сразу, а с определенным переходным периодом. Ожидается, что страны-члены ЕС смогут полностью внедрить систему сбора данных до 10 апреля 2026 года. Пограничники за эти полгода будут собирать данные для системы и модернизировать ее.

Европейский Союз пошел на реформирование системы пограничного контроля из-за вопросов нелегальной миграции из стран Африки и Ближнего Востока. По данным пограничной службы Frontex в течение января-февраля 2025 года 25 тысяч человек нелегально пересекли границы ЕС в нескольких регионах – Восточное Средиземноморье, Западные Балканы, Центральное Средиземноморье, Западное Средиземноморье, а также Ла-Манш.

Латвия ужесточает правила пересечения границы: что изменится для украинцев30.08.25, 23:22 • 3636 просмотров

Как новые правила въезда в ЕС повлияют на украинцев

Для украинцев новые условия въезда в ЕС мало что меняют, ведь продолжает работать безвизовый режим, который начал действовать в 2017 году. 13 июня 2025 года Европейский Совет продлил действие временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года.

Правда, Европейский Совет и Европейский Парламент предлагают изменения в визовую политику в части отзыва безвизового режима. Это возможно при следующих условиях: рост количества несанкционированных въездов в ЕС, схемы получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, гибридные угрозы, а также ухудшение отношений ЕС с третьим государством (нарушение прав человека и устава ООН).

Европейский Совет, ключевой орган исполнительной власти Евросоюза, стремится продлить срок временного приостановления безвизового режима с 9 до 12 месяцев. Так же первоначальный период может быть продлен еще на 2 года.

Егор Брайлян

