Великобритания продлит программу защиты украинских беженцев на два года
Киев • УНН
Великобритания продолжает программы поддержки беженцев из Украины. Граждане Украины смогут получить разрешение на проживание еще на 24 месяца.
Украинские беженцы могут продолжать подавать заявки на программы поддержки от правительства Соединенного Королевства. Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер во время выступления в Парламенте, сообщает УНН.
Детали
Высокопоставленная чиновница заявила, что Великобритания делает все возможное, чтобы помочь людям, которые бегут от войны и преследований. Речь идет о Гонконге, Украине и Сирии.
Мы будем в дальнейшем вносить свой вклад в поддержку Украины, продолжая схему продления разрешений для Украины еще на 24 месяца, а дополнительные детали будут предоставлены позже
Контекст
Схема продления разрешения для Украины была создана в феврале 2024 года. На программу могут податься граждане Украины или члены семей граждан Украины, которые живут в Британии по одной из схем, могут получить разрешение на проживание еще на 18 месяцев.
