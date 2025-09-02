Великобритания продлит программу защиты украинских беженцев на два года

$41.320.06
18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53 • 14131 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 24736 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 31899 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 176736 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 102456 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 184645 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 191908 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 162537 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 130629 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
1 сентября, 14:20
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 24745 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 69619 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 07:50
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 184654 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 06:45
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 191917 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:46
Великобритания продлит программу защиты украинских беженцев на два года

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Великобритания продолжает программы поддержки беженцев из Украины. Граждане Украины смогут получить разрешение на проживание еще на 24 месяца.

Великобритания продлит программу защиты украинских беженцев на два года

Украинские беженцы могут продолжать подавать заявки на программы поддержки от правительства Соединенного Королевства. Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер во время выступления в Парламенте, сообщает УНН.

Детали

Высокопоставленная чиновница заявила, что Великобритания делает все возможное, чтобы помочь людям, которые бегут от войны и преследований. Речь идет о Гонконге, Украине и Сирии.

Мы будем в дальнейшем вносить свой вклад в поддержку Украины, продолжая схему продления разрешений для Украины еще на 24 месяца, а дополнительные детали будут предоставлены позже

- подчеркнула Иветт Купер.

Контекст

Схема продления разрешения для Украины была создана в феврале 2024 года. На программу могут податься граждане Украины или члены семей граждан Украины, которые живут в Британии по одной из схем, могут получить разрешение на проживание еще на 18 месяцев.

В Британии открылась школа, которая помогает детям-беженцам из Украины сохранять родной язык и идентичность19.07.25, 17:23 • 4735 просмотров

Егор Брайлян

ОбществоНовости Мира
благотворительность
Великобритания
Украина