Основные дороги проездные, несмотря на снег из-за циклона, в Кировоградской области есть ограничения из-за угрозы оползня - дорожники
Киев • УНН
Дороги после прохождения циклона в ряде областей местами заснежены, возможны заносы, но проезд по основным путям обеспечен, кроме части трассы Т-24-01 в Кировоградской области, там есть ограничения движения из-за угрозы оползня, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, на утро на всей территории страны было без осадков.
"На перевальных участках без осадков, покрытие местами мокрое, температура -7–5°С. В большинстве западных и северных областей, где накануне проходил снежный циклон, покрытие местами заснежено, возможны заносы", - говорится в сообщении
Дорожные службы проводят снегоочистительные работы и обрабатывают автодороги противогололедными материалами.
Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, кроме участка дороги Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраинка — Бобринец — Устиновка (км 148+305, с. Ровно) в Кировоградской области. Ограничение движения введено из-за подъема уровня воды в реке Черный Ташлык и подтопления указанной дороги. Движение для всех транспортных средств закрыто (угроза оползня)
Как сообщается, длина подтопления более 300 м, уровень воды - более 20 см. "Объезд для легкового транспорта возможен по дорогам Ровенской общины. После спада воды движение будет восстановлено", - отметили дорожники.
На 17 февраля объявлено штормовое предупреждение: на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица - I уровень опасности, желтый. Сегодня днем в южных и юго-восточных областях ожидаются снег и дождь, местами гололед.
