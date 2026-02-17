Основные дороги проездные, несмотря на снег из-за циклона, в Кировоградской области есть ограничения из-за угрозы оползня - дорожники

Дороги после прохождения циклона в ряде областей местами заснежены, возможны заносы, но проезд по основным путям обеспечен, кроме части трассы Т-24-01 в Кировоградской области, там есть ограничения движения из-за угрозы оползня, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.

Как отмечается, на утро на всей территории страны было без осадков.

"На перевальных участках без осадков, покрытие местами мокрое, температура -7–5°С. В большинстве западных и северных областей, где накануне проходил снежный циклон, покрытие местами заснежено, возможны заносы", - говорится в сообщении

Дорожные службы проводят снегоочистительные работы и обрабатывают автодороги противогололедными материалами.

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, кроме участка дороги Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраинка — Бобринец — Устиновка (км 148+305, с. Ровно) в Кировоградской области. Ограничение движения введено из-за подъема уровня воды в реке Черный Ташлык и подтопления указанной дороги. Движение для всех транспортных средств закрыто (угроза оползня)