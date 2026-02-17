Основные дороги проездные, несмотря на снег из-за циклона, в Кировоградской области есть ограничения из-за угрозы оползня - дорожники

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:48 • 1466 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 7266 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 21466 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 32729 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 42270 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 34219 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52781 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33219 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60491 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27639 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
0м/с
79%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 12806 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto04:57 • 9108 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках05:21 • 9484 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 5934 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 9678 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 24188 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 34703 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 52791 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60496 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 91701 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 18452 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 16289 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 18834 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 27601 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 32971 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Основные дороги проездные, несмотря на снег из-за циклона, в Кировоградской области есть ограничения из-за угрозы оползня - дорожники

Киев • УНН

 • 314 просмотра

После циклона дороги в ряде областей заснежены, возможны заносы. Проезд по основным путям обеспечен, кроме части трассы Т-24-01 в Кировоградской области, где есть ограничения движения из-за угрозы оползня.

Основные дороги проездные, несмотря на снег из-за циклона, в Кировоградской области есть ограничения из-за угрозы оползня - дорожники

Дороги после прохождения циклона в ряде областей местами заснежены, возможны заносы, но проезд по основным путям обеспечен, кроме части трассы Т-24-01 в Кировоградской области, там есть ограничения движения из-за угрозы оползня, сообщили в Агентстве восстановления во вторник, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, на утро на всей территории страны было без осадков.

"На перевальных участках без осадков, покрытие местами мокрое, температура -7–5°С. В большинстве западных и северных областей, где накануне проходил снежный циклон, покрытие местами заснежено, возможны заносы", - говорится в сообщении

Дорожные службы проводят снегоочистительные работы и обрабатывают автодороги противогололедными материалами.

Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, кроме участка дороги Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраинка — Бобринец — Устиновка (км 148+305, с. Ровно) в Кировоградской области. Ограничение движения введено из-за подъема уровня воды в реке Черный Ташлык и подтопления указанной дороги. Движение для всех транспортных средств закрыто (угроза оползня)

- сообщили дорожники.

В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных17.02.26, 11:04 • 1402 просмотра

Как сообщается, длина подтопления более 300 м, уровень воды - более 20 см. "Объезд для легкового транспорта возможен по дорогам Ровенской общины. После спада воды движение будет восстановлено", - отметили дорожники.

На 17 февраля объявлено штормовое предупреждение: на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица - I уровень опасности, желтый. Сегодня днем в южных и юго-восточных областях ожидаются снег и дождь, местами гололед.

Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня15.02.26, 10:20 • 76351 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоАвто
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Кировоградская область