На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску у зв’язку зі складними погодними умовами
Київ • УНН
Держприкордонслужба обмежує рух через пункти пропуску на кордоні з Молдовою з 5:00 18 лютого 2026 року. Обмеження стосується вантажних автомобілів та пасажирських перевезень через складні погодні умови.
Держприкордонслужба повідомляє про обмеження руху з 5:00 18 лютого руху через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою у зв’язку зі складними погодними умовами, пише УНН.
До уваги міжнародних перевізників! Рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено
Повідомляється, що тимчасове обмеження вводиться на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 з 05:00 год 18 лютого 2026 року. Обмеження стосується вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси).
Причина обмежень руху – складні погодні умови, що створюють підвищену небезпеку для всіх учасників дорожнього руху, а також з метою своєчасної ліквідації наслідків негоди та недопущення виникнення аварійних ситуацій.
У зв’язку із чим рух до та з пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено. Про це повідомлено молдовських колег.
Основні дороги проїзні попри сніг через циклон, на Кіровоградщині є обмеження через загрозу зсуву - дорожники17.02.26, 12:08 • 2732 перегляди