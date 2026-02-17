$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 4826 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 12124 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 15091 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 16201 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18431 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24258 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33862 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45034 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53206 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39175 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску у зв’язку зі складними погодними умовами

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Держприкордонслужба обмежує рух через пункти пропуску на кордоні з Молдовою з 5:00 18 лютого 2026 року. Обмеження стосується вантажних автомобілів та пасажирських перевезень через складні погодні умови.

На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску у зв’язку зі складними погодними умовами

Держприкордонслужба повідомляє про обмеження руху з 5:00 18 лютого руху через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою у зв’язку зі складними погодними умовами, пише УНН.

До уваги міжнародних перевізників! Рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що тимчасове обмеження вводиться на автомобільній дорозі загального користування державного значення M-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 з 05:00 год 18 лютого 2026 року. Обмеження стосується вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси).

Причина обмежень руху – складні погодні умови, що створюють підвищену небезпеку для всіх учасників дорожнього руху, а також з метою своєчасної ліквідації наслідків негоди та недопущення виникнення аварійних ситуацій.

У зв’язку із чим рух до та з пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено. Про це повідомлено молдовських колег.

Основні дороги проїзні попри сніг через циклон, на Кіровоградщині є обмеження через загрозу зсуву - дорожники17.02.26, 12:08 • 2732 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоАвто
Траса Київ-Одеса
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Бухарест
Молдова
Одеса