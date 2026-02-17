На границе с Молдовой ограничат движение через пункты пропуска в связи со сложными погодными условиями

$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 4830 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 12133 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 15099 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 16209 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 18437 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24259 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33865 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45038 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53210 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39176 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 21863 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб11:03 • 10904 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 10024 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 13176 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 6900 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 21863 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 39891 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 49273 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 69887 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 74235 просмотра
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 13176 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 10024 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 25082 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 22777 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 25944 просмотра
На границе с Молдовой ограничат движение через пункты пропуска в связи со сложными погодными условиями

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Госпогранслужба ограничивает движение через пункты пропуска на границе с Молдовой с 5:00 18 февраля 2026 года. Ограничение касается грузовых автомобилей и пассажирских перевозок из-за сложных погодных условий.

На границе с Молдовой ограничат движение через пункты пропуска в связи со сложными погодными условиями

Госпогранслужба сообщает об ограничении движения с 5:00 18 февраля движения через пункты пропуска, находящиеся на границе с Молдовой в связи со сложными погодными условиями, пишет УНН.

Вниманию международных перевозчиков! Движение через пункты пропуска, находящиеся на границе с Молдовой, будет ограничено

- говорится в сообщении.

Сообщается, что временное ограничение вводится на автомобильной дороге общего пользования государственного значения M-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 с 05:00 18 февраля 2026 года. Ограничение касается грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок (автобусы, микроавтобусы).

Причина ограничений движения – сложные погодные условия, создающие повышенную опасность для всех участников дорожного движения, а также с целью своевременной ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций.

В связи с чем движение к и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" для указанной категории транспортных средств будет приостановлено. Об этом сообщено молдавским коллегам.

Основные дороги проездные, несмотря на снег из-за циклона, в Кировоградской области есть ограничения из-за угрозы оползня - дорожники17.02.26, 12:08 • 2732 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоАвто
Трасса Киев-Одесса
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Бухарест
Молдова
Одесса