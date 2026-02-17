На границе с Молдовой ограничат движение через пункты пропуска в связи со сложными погодными условиями

Госпогранслужба сообщает об ограничении движения с 5:00 18 февраля движения через пункты пропуска, находящиеся на границе с Молдовой в связи со сложными погодными условиями, пишет УНН.

Вниманию международных перевозчиков! Движение через пункты пропуска, находящиеся на границе с Молдовой, будет ограничено - говорится в сообщении.

Сообщается, что временное ограничение вводится на автомобильной дороге общего пользования государственного значения M-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 с 05:00 18 февраля 2026 года. Ограничение касается грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок (автобусы, микроавтобусы).

Причина ограничений движения – сложные погодные условия, создающие повышенную опасность для всех участников дорожного движения, а также с целью своевременной ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций.

В связи с чем движение к и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" для указанной категории транспортных средств будет приостановлено. Об этом сообщено молдавским коллегам.

