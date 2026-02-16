В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення руху

$43.100.11
51.130.09
ukenru
06:15 • 8656 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 18806 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 25492 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 51598 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 44999 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 36310 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 33940 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73494 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52438 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 47078 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.6м/с
74%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Потужний шторм спричинив торнадо та масштабні руйнування в південних штатах США16 лютого, 00:12 • 8312 перегляди
Глобальна економіка опинилася в зоні невидимості через стрімке зростання непрозорих приватних ринків16 лютого, 00:40 • 6788 перегляди
Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"Photo16 лютого, 01:27 • 4346 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 13326 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 8170 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 51578 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 108135 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 166928 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 96078 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 112642 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Село
Китай
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 13447 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 21207 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 29519 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 28017 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 30786 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення руху

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В Україні через негоду сталося 377 ДТП, з них 87 у Києві. Патрульна поліція регулює рух та допомагає водіям у складних умовах.

В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення руху

В Україні на тлі ускладнення погодних умов під впливом активного циклону з початку доби сталося вже 377 ДТП, з них 87 - у Києві, по країні виникають короткочасні ускладнення руху, під особливою увагою - Київська, Одеська, Житомирська, Рівненська, Львівська та інші області, повідомили у понеділок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький та у Мінрозвитку, пише УНН.

Аварійність на дорогах

За даними Білошицького, "з початку доби, станом на 11:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

  • по Україні 377 викликів про ДТП, з яких 33 виклики про ДТП із потерпілими;
    • по Києву 87 викликів 3 з них ДТП із потерпілими".

      "Складні погодні умови, опади, ожеледиця збільшують ризик потрапляння в ДТП. Будьте максимально уважними, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе", - наголосив Білошицький у соцмережах.

      З його слів, попри складні погодні умови, патрульні на засніжених ділянках доріг регулюють рух, допомагають водіям, чиї автівки опинилися в сніговій пастці, та координують роботу спецслужб.

      Стан проїзду по Україні

      За даними Агентства відновлення, погодні умови на території України різко погіршилися під впливом активного циклону. У західних та північних регіонах - штормовий вітер, сильний сніг, хуртовини, ожеледь і перемети.

      Станом на ранок 16 лютого спостерігається помірний, місцями сильний сніг та поривчастий вітер у Київській, Львівській, Сумській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях, дощ - у східних областях (Донецькій, Харківській, Дніпропетровській), туман - у Запорізькій області.

      На перевальних ділянках доріг у Львівській області - сніг. Стан дорожнього покриття - мокрий, у місцях опадів - засніжений.

      "Покриття доріг державного значення в більшості областей мокре, у західних та північних - засніжене, у Рівненській області - ожеледиця", - зазначили дорожники.

      Дорожні організації, як вказано, цілодобово проводять очищення проїзної частини, обробку автошляхів, мостів, спусків і підйомів протиожеледними матеріалами.

      "Забезпечуємо проїзд дорогами державного значення та безпеку руху", - вказали у Мінрозвитку.

      "Особливу увагу приділяємо ділянкам, де виникають короткочасні ускладнення руху, зокрема у Київській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Львівській та інших областях. Ситуацію відстежуємо 24/7 і тримаємо постійний зв’язок із регіонами", - повідомили у Мінрозвитку.

      На сьогодні оголошено штормове попередження: вночі у Київській та Чернігівській областях - значний сніг; у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях - значний мокрий сніг і дощ. І рівень небезпечності, жовтий. В Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с. У більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці - хуртовини. І рівень небезпечності, жовтий.

      "Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, порушення життєдіяльності населення та руху транспорту", - наголосили дорожники.

      Лід під снігом і кілометрові затори: столиця паралізована через негоду16.02.26, 10:28 • 3038 переглядiв

      Юлія Шрамко

      СуспільствоАвтоПогода та довкілля
      Траса Київ-Одеса
      Олексій Білошицький
      Морози в Україні
      Енергетика
      Дорожньо-транспортна пригода
      Дощі в Україні
      Сніг в Україні
      Електроенергія
      Чернівецька область
      Національна поліція України
      Львівська область
      Донецька область
      Рівненська область
      Вінницька область
      Житомирська область
      Сумська область
      Черкаська область
      Харківська область
      Полтавська область
      Одеська область
      Дніпропетровська область
      Запорізька область
      Чернігівська область
      Україна
      Київ