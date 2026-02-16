В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення руху

В Україні на тлі ускладнення погодних умов під впливом активного циклону з початку доби сталося вже 377 ДТП, з них 87 - у Києві, по країні виникають короткочасні ускладнення руху, під особливою увагою - Київська, Одеська, Житомирська, Рівненська, Львівська та інші області, повідомили у понеділок перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький та у Мінрозвитку, пише УНН.

Аварійність на дорогах

За даними Білошицького, "з початку доби, станом на 11:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

по Україні 377 викликів про ДТП, з яких 33 виклики про ДТП із потерпілими;

по Києву 87 викликів 3 з них ДТП із потерпілими".

"Складні погодні умови, опади, ожеледиця збільшують ризик потрапляння в ДТП. Будьте максимально уважними, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе", - наголосив Білошицький у соцмережах.

З його слів, попри складні погодні умови, патрульні на засніжених ділянках доріг регулюють рух, допомагають водіям, чиї автівки опинилися в сніговій пастці, та координують роботу спецслужб.

Стан проїзду по Україні

За даними Агентства відновлення, погодні умови на території України різко погіршилися під впливом активного циклону. У західних та північних регіонах - штормовий вітер, сильний сніг, хуртовини, ожеледь і перемети.

Станом на ранок 16 лютого спостерігається помірний, місцями сильний сніг та поривчастий вітер у Київській, Львівській, Сумській, Одеській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях, дощ - у східних областях (Донецькій, Харківській, Дніпропетровській), туман - у Запорізькій області.

На перевальних ділянках доріг у Львівській області - сніг. Стан дорожнього покриття - мокрий, у місцях опадів - засніжений.

"Покриття доріг державного значення в більшості областей мокре, у західних та північних - засніжене, у Рівненській області - ожеледиця", - зазначили дорожники.

Дорожні організації, як вказано, цілодобово проводять очищення проїзної частини, обробку автошляхів, мостів, спусків і підйомів протиожеледними матеріалами.

"Забезпечуємо проїзд дорогами державного значення та безпеку руху", - вказали у Мінрозвитку.

"Особливу увагу приділяємо ділянкам, де виникають короткочасні ускладнення руху, зокрема у Київській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Львівській та інших областях. Ситуацію відстежуємо 24/7 і тримаємо постійний зв’язок із регіонами", - повідомили у Мінрозвитку.

На сьогодні оголошено штормове попередження: вночі у Київській та Чернігівській областях - значний сніг; у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях - значний мокрий сніг і дощ. І рівень небезпечності, жовтий. В Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15–20 м/с. У більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці - хуртовини. І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, порушення життєдіяльності населення та руху транспорту", - наголосили дорожники.

