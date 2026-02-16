$43.100.11
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 18866 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 25549 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 51695 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 45045 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 36330 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 33957 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73512 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52445 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 47084 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движения

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Украине из-за непогоды произошло 377 ДТП, из них 87 в Киеве. Патрульная полиция регулирует движение и помогает водителям в сложных условиях.

В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движения

В Украине на фоне осложнения погодных условий под влиянием активного циклона с начала суток произошло уже 377 ДТП, из них 87 - в Киеве, по стране возникают кратковременные осложнения движения, под особым вниманием - Киевская, Одесская, Житомирская, Ровенская, Львовская и другие области, сообщили в понедельник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий и в Минразвития, пишет УНН.

Аварийность на дорогах

По данным Белошицкого, "с начала суток, по состоянию на 11:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

  • по Украине 377 вызовов о ДТП, из которых 33 вызова о ДТП с пострадавшими;
    • по Киеву 87 вызовов, 3 из них ДТП с пострадавшими".

      "Сложные погодные условия, осадки, гололедица увеличивают риск попадания в ДТП. Будьте максимально внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя", - подчеркнул Белошицкий в соцсетях.

      По его словам, несмотря на сложные погодные условия, патрульные на заснеженных участках дорог регулируют движение, помогают водителям, чьи автомобили оказались в снежной ловушке, и координируют работу спецслужб.

      Состояние проезда по Украине

      По данным Агентства восстановления, погодные условия на территории Украины резко ухудшились под влиянием активного циклона. В западных и северных регионах - штормовой ветер, сильный снег, метели, гололед и заносы.

      По состоянию на утро 16 февраля наблюдается умеренный, местами сильный снег и порывистый ветер в Киевской, Львовской, Сумской, Одесской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, дождь - в восточных областях (Донецкой, Харьковской, Днепропетровской), туман - в Запорожской области.

      На перевальных участках дорог во Львовской области - снег. Состояние дорожного покрытия - мокрое, в местах осадков - заснеженное.

      "Покрытие дорог государственного значения в большинстве областей мокрое, в западных и северных - заснеженное, в Ровенской области - гололедица", - отметили дорожники.

      Дорожные организации, как указано, круглосуточно проводят очистку проезжей части, обработку автодорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными материалами.

      "Обеспечиваем проезд по дорогам государственного значения и безопасность движения", - указали в Минразвития.

      "Особое внимание уделяем участкам, где возникают кратковременные осложнения движения, в частности в Киевской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Львовской и других областях. Ситуацию отслеживаем 24/7 и держим постоянную связь с регионами", - сообщили в Минразвития.

      На сегодня объявлено штормовое предупреждение: ночью в Киевской и Черниговской областях - значительный снег; в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях - значительный мокрый снег и дождь. I уровень опасности, желтый. В Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром - метели. I уровень опасности, желтый.

      "Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, нарушению жизнедеятельности населения и движения транспорта", - подчеркнули дорожники.

      Юлия Шрамко

