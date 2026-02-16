В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движения

В Украине на фоне осложнения погодных условий под влиянием активного циклона с начала суток произошло уже 377 ДТП, из них 87 - в Киеве, по стране возникают кратковременные осложнения движения, под особым вниманием - Киевская, Одесская, Житомирская, Ровенская, Львовская и другие области, сообщили в понедельник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий и в Минразвития, пишет УНН.

Аварийность на дорогах

По данным Белошицкого, "с начала суток, по состоянию на 11:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

по Украине 377 вызовов о ДТП, из которых 33 вызова о ДТП с пострадавшими;

по Киеву 87 вызовов, 3 из них ДТП с пострадавшими".

"Сложные погодные условия, осадки, гололедица увеличивают риск попадания в ДТП. Будьте максимально внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя", - подчеркнул Белошицкий в соцсетях.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, патрульные на заснеженных участках дорог регулируют движение, помогают водителям, чьи автомобили оказались в снежной ловушке, и координируют работу спецслужб.

Состояние проезда по Украине

По данным Агентства восстановления, погодные условия на территории Украины резко ухудшились под влиянием активного циклона. В западных и северных регионах - штормовой ветер, сильный снег, метели, гололед и заносы.

По состоянию на утро 16 февраля наблюдается умеренный, местами сильный снег и порывистый ветер в Киевской, Львовской, Сумской, Одесской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, дождь - в восточных областях (Донецкой, Харьковской, Днепропетровской), туман - в Запорожской области.

На перевальных участках дорог во Львовской области - снег. Состояние дорожного покрытия - мокрое, в местах осадков - заснеженное.

"Покрытие дорог государственного значения в большинстве областей мокрое, в западных и северных - заснеженное, в Ровенской области - гололедица", - отметили дорожники.

Дорожные организации, как указано, круглосуточно проводят очистку проезжей части, обработку автодорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными материалами.

"Обеспечиваем проезд по дорогам государственного значения и безопасность движения", - указали в Минразвития.

"Особое внимание уделяем участкам, где возникают кратковременные осложнения движения, в частности в Киевской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Львовской и других областях. Ситуацию отслеживаем 24/7 и держим постоянную связь с регионами", - сообщили в Минразвития.

На сегодня объявлено штормовое предупреждение: ночью в Киевской и Черниговской областях - значительный снег; в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях - значительный мокрый снег и дождь. I уровень опасности, желтый. В Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром - метели. I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, нарушению жизнедеятельности населения и движения транспорта", - подчеркнули дорожники.

