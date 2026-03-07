У Голосіївському районі Києва виявили нездетоновану бойову частину ворожого БПЛА
Київ • УНН
Поліцейські виявили нездетонований боєприпас у лісі біля села Лісники. Вибухотехніки проведуть контрольований підрив снаряда на місці виявлення.
У лісі Голосіївського району Києва поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Деталі
Боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні поблизу села Лісники. Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, перекрили рух на Дніпровському шосе.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.
Вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить
