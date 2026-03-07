У Голосіївському районі Києва виявили нездетоновану бойову частину ворожого БПЛА

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"
7 березня, 07:12
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
7 березня, 09:47
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір
11:06
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
12:43
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
13:15
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
6 березня, 11:16
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
6 березня, 09:52
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харків
Ізраїль
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
13:15
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
12:43
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
7 березня, 09:47
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
6 березня, 15:48
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Голосіївському районі Києва виявили нездетоновану бойову частину ворожого БПЛА

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Поліцейські виявили нездетонований боєприпас у лісі біля села Лісники. Вибухотехніки проведуть контрольований підрив снаряда на місці виявлення.

У Голосіївському районі Києва виявили нездетоновану бойову частину ворожого БПЛА

У лісі Голосіївського району Києва поліцейські виявили нездетоновану бойову частину ворожого безпілотника. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Деталі

Боєприпас знаходиться у лісопарковій зоні поблизу села Лісники. Наразі правоохоронці обмежили доступ до вказаної території, перекрили рух на  Дніпровському шосе.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, патрульні поліцейські та вибухотехніки столичної поліції, які здійснюватимуть підрив снаряду на місці.

Вибух, який найближчим часом буде чутно у столиці, жодної загрози не становить

- попередили правоохоронці.

Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами
07.03.26, 08:59

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Траса Київ-Одеса
Село
Війна в Україні
Національна поліція України
Київ