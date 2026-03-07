В Голосеевском районе Киева обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА

В лесу Голосеевского района Киева полицейские обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Боеприпас находится в лесопарковой зоне вблизи села Лесники. В настоящее время правоохранители ограничили доступ к указанной территории, перекрыли движение на Днепровском шоссе.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и взрывотехники столичной полиции, которые будут осуществлять подрыв снаряда на месте.

Взрыв, который в ближайшее время будет слышен в столице, никакой угрозы не представляет - предупредили правоохранители.

