В Голосеевском районе Киева обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского БПЛА
Киев • УНН
Полицейские обнаружили неразорвавшийся боеприпас в лесу возле села Лесники. Взрывотехники проведут контролируемый подрыв снаряда на месте обнаружения.
В лесу Голосеевского района Киева полицейские обнаружили неразорвавшуюся боевую часть вражеского беспилотника. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Детали
Боеприпас находится в лесопарковой зоне вблизи села Лесники. В настоящее время правоохранители ограничили доступ к указанной территории, перекрыли движение на Днепровском шоссе.
На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и взрывотехники столичной полиции, которые будут осуществлять подрыв снаряда на месте.
Взрыв, который в ближайшее время будет слышен в столице, никакой угрозы не представляет
Зеленский раскрыл последствия массированной атаки рф 29 ракетами и 480 дронами07.03.26, 08:59 • 3692 просмотра