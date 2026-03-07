Зеленский раскрыл последствия массированной атаки рф 29 ракетами и 480 дронами

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину 29 ракетами, из них почти половина – баллистика, и 480 дронами, указав, что россия атаковала энергетику в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, железную дорогу в Житомирской области, пишет УНН.

Детали

"С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди", - указал Зеленский в соцсетях.

Уже 7 погибших из-за удара рф по многоэтажке в Харькове, среди них - двое детей

По его словам, все необходимые службы работают на месте для спасения.

29 ракет, из них почти половина – баллистика, и 480 дронов, из которых большинство – "шахеды", применила россия против Украины. Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области - сообщил Зеленский.

Он указал, что зафиксированы повреждения в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. "Всюду, где необходимо, работают соответствующие службы", - отметил Президент.

"На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. россия не отбросила попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать больше защиты для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", - подчеркнул Зеленский.