У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 21087 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 26178 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 42587 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 50122 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 40312 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 67327 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28893 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26255 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24743 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами

Київ • УНН

 • 742 перегляди

росія атакувала енергетику та залізницю в кількох областях України. У Харкові через удар балістикою по будинку загинуло семеро людей, триває розбір завалів.

Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну 29 ракетами, із них майже половина – балістика, та 480 дронами, вказавши, що росія атакувала енергетику в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, залізницю на Житомирщині, пише УНН.

Деталі

"З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди", - вказав Зеленський у соцмережах.

Уже 7 загиблих через удар рф по багатоповерхівці у Харкові, серед них - двоє дітей07.03.26, 08:32 • 1518 переглядiв

З його слів, усі необхідні служби працюють на місці для порятунку.

29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – "шахеди", застосувала Росія проти України. Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині

- повідомив Зеленський.

Він вказав, що зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. "Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби", - зазначив Президент.

"На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", - наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

