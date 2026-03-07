Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами
Київ • УНН
росія атакувала енергетику та залізницю в кількох областях України. У Харкові через удар балістикою по будинку загинуло семеро людей, триває розбір завалів.
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну 29 ракетами, із них майже половина – балістика, та 480 дронами, вказавши, що росія атакувала енергетику в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, залізницю на Житомирщині, пише УНН.
Деталі
"З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди", - вказав Зеленський у соцмережах.
Уже 7 загиблих через удар рф по багатоповерхівці у Харкові, серед них - двоє дітей07.03.26, 08:32 • 1518 переглядiв
З його слів, усі необхідні служби працюють на місці для порятунку.
29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – "шахеди", застосувала Росія проти України. Цілились по енергетиці в Києві, в Хмельницькій та Чернівецькій областях, по залізниці на Житомирщині
Він вказав, що зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. "Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби", - зазначив Президент.
"На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", - наголосив Зеленський.