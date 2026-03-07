Уже 7 загиблих через удар рф по багатоповерхівці у Харкові, серед них - двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок влучання ракети у Харкові загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого під'їзду.
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків, де ворог поцілив у багатоповерхівку, зросла до 7 осіб, серед загиблих - двоє дітей, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову загинула дитина", - написав Синєгубов.
З його слів, "на місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки".
"Знайдене тіло шостої загиблої людини", - повідомив Терехов.
Він вказав, що "шостий знайдений загиблий - це хлопчик".
"Маємо інформацію про ще одну загиблу дитину в Харкові. З-під завалів деблоковано тіло хлопчика", - підтвердив Синєгубов.
"З-під завалів деблокували тіло 7 загиблого", - зазначив голова ОВА.
В Харкові тривають пошукові роботи. Розбір завалів продовжується.
Доповнення
За даними ДСНС, у ніч на 7 березня росія завдала ракетних ударів по Харкову. Одне з влучань сталося у житлову 5-поверхівку у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.