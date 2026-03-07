$43.810.0050.900.00
05:01 • 10259 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 21087 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 26178 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 42587 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 50122 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 40312 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 67327 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28893 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26255 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24743 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Уже 7 загиблих через удар рф по багатоповерхівці у Харкові, серед них - двоє дітей

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

Внаслідок влучання ракети у Харкові загинуло 7 осіб, серед яких двоє дітей. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованого під'їзду.

Уже 7 загиблих через удар рф по багатоповерхівці у Харкові, серед них - двоє дітей

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Харків, де ворог поцілив у багатоповерхівку, зросла до 7 осіб, серед загиблих - двоє дітей, повідомили у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову загинула дитина", - написав Синєгубов.

З його слів, "на місці обстрілу виявили тіло 13-річної дівчинки".

"Знайдене тіло шостої загиблої людини", - повідомив Терехов.

Він вказав, що "шостий знайдений загиблий - це хлопчик".

"Маємо інформацію про ще одну загиблу дитину в Харкові. З-під завалів деблоковано тіло хлопчика", - підтвердив Синєгубов.

"З-під завалів деблокували тіло 7 загиблого", - зазначив голова ОВА.

В Харкові тривають пошукові роботи. Розбір завалів продовжується.

Доповнення

За даними ДСНС, у ніч на 7 березня росія завдала ракетних ударів по Харкову. Одне з влучань сталося у житлову 5-поверхівку у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків