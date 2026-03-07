Рятувальники виявили загиблого під завалами житлового будинку в Харкові

Під час пошукової операції в Київському районі Харкова з-під уламків зруйнованої багатоповерхівки вилучили тіло загиблої людини. Мер міста Ігор Терехов підтвердив факт смерті, зазначивши, що розбір завалів триває безперервно через загрозу для інших мешканців. Про це пише УНН.

Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед яких двоє хлопчиків 6 і 11 років та 17-річна дівчина, а доля ще десятьох осіб, включно з дитиною, залишається невідомою.

Ворожий ракетний удар призвів до повного знищення під’їзду п’ятиповерхівки та руйнування двох поверхів сусідньої будівлі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що всі екстрені служби працюють у посиленому режимі, намагаючись дістатися до людей, які можуть перебувати в порожнинах під залізобетонними плитами. Ситуація ускладнюється значними обсягами будівельного сміття та ризиком обвалення вцілілих частин конструкцій.

