Спасатели обнаружили погибшего под завалами жилого дома в Харькове

Во время поисковой операции в Киевском районе Харькова из-под обломков разрушенной многоэтажки извлекли тело погибшего человека. Мэр города Игорь Терехов подтвердил факт смерти, отметив, что разбор завалов продолжается непрерывно из-за угрозы для других жителей. Об этом пишет УНН.

Сейчас известно о десяти пострадавших, среди которых двое мальчиков 6 и 11 лет и 17-летняя девушка, а судьба еще десяти человек, включая ребенка, остается неизвестной.

Вражеский ракетный удар привел к полному уничтожению подъезда пятиэтажки и разрушению двух этажей соседнего здания.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что все экстренные службы работают в усиленном режиме, пытаясь добраться до людей, которые могут находиться в полостях под железобетонными плитами. Ситуация осложняется значительными объемами строительного мусора и риском обрушения уцелевших частей конструкций.

Под завалами обнаружено тело погибшего человека. Спасательная операция продолжается. По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок