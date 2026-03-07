Спасатели обнаружили погибшего под завалами жилого дома в Харькове
Спасатели извлекли тело погибшего из-под обломков дома в Харькове. Ранения получили 10 человек, судьба еще десяти жильцов пока остается неизвестной.
Во время поисковой операции в Киевском районе Харькова из-под обломков разрушенной многоэтажки извлекли тело погибшего человека. Мэр города Игорь Терехов подтвердил факт смерти, отметив, что разбор завалов продолжается непрерывно из-за угрозы для других жителей. Об этом пишет УНН.
Сейчас известно о десяти пострадавших, среди которых двое мальчиков 6 и 11 лет и 17-летняя девушка, а судьба еще десяти человек, включая ребенка, остается неизвестной.
Вражеский ракетный удар привел к полному уничтожению подъезда пятиэтажки и разрушению двух этажей соседнего здания.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что все экстренные службы работают в усиленном режиме, пытаясь добраться до людей, которые могут находиться в полостях под железобетонными плитами. Ситуация осложняется значительными объемами строительного мусора и риском обрушения уцелевших частей конструкций.
