Уже 7 погибших из-за удара рф по многоэтажке в Харькове, среди них - двое детей
Киев • УНН
В результате попадания ракеты в Харькове погибли 7 человек, среди которых двое детей. Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного подъезда.
Число погибших в результате ракетной атаки российских войск на Харьков, где враг попал в многоэтажку, возросло до 7 человек, среди погибших - двое детей, сообщили в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову погиб ребенок", - написал Синегубов.
По его словам, "на месте обстрела обнаружили тело 13-летней девочки".
"Найдено тело шестого погибшего человека", - сообщил Терехов.
Он указал, что "шестой найденный погибший - это мальчик".
"Имеем информацию о еще одном погибшем ребенке в Харькове. Из-под завалов деблокировано тело мальчика", - подтвердил Синегубов.
"Из-под завалов деблокировали тело 7 погибшего", - указал глава ОВА.
В Харькове продолжаются поисковые работы. Разбор завалов продолжается.
Дополнение
По данным ГСЧС, в ночь на 7 марта россия нанесла ракетные удары по Харькову. Одно из попаданий произошло в жилую 5-этажку в Киевском районе города. В результате обстрела разрушен подъезд с 1-го по 5-й этажи, а также конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседнего дома.