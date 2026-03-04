Уряд виділяє 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг країни, зокрема у прифронтових регіонах
Київ • УНН
Український уряд виділить 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямковий ремонт доріг. Роботи розпочато і мають бути завершені до 1 червня.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про проведення наради з питань ремонтів автомобільних доріг з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексією Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином. Про це глава уряду повідомила у Telegram, пише УНН.
За результатами наради ми виділимо додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху
За її словами, вже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. "Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня", - повідомила очільниця уряду.
Свириденко наголосила, що дороги є питанням ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад.
Нагадаємо
2 березня Свириденко повідомляла, що в Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. м. Зокрема, мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови.