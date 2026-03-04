$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 10991 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 20234 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 17624 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 23966 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 51113 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 77968 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65377 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67798 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62131 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35062 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 7498 перегляди
Уряд виділяє 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг країни, зокрема у прифронтових регіонах

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Український уряд виділить 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямковий ремонт доріг. Роботи розпочато і мають бути завершені до 1 червня.

Уряд виділяє 3 млрд грн на ямковий ремонт доріг країни, зокрема у прифронтових регіонах

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про проведення наради з питань ремонтів автомобільних доріг з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексією Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергієм Сухомлином. Про це глава уряду повідомила у Telegram, пише УНН.

За результатами наради ми виділимо додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху

- йдеться у повідомленні.

За її словами, вже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. "Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня", - повідомила очільниця уряду.

Свириденко наголосила, що дороги є питанням ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад.

Нагадаємо

2 березня Свириденко повідомляла, що в Україні стартували поточні ремонти автомобільних доріг загального користування. За її словами, виконується першочергове відновлення дорожнього покриття загальною площею понад 3,5 млн кв. м. Зокрема, мова йде не про капітальні, а саме про оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках, де вже дозволяють погодні умови.

Ольга Розгон

