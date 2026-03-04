$43.450.22
Правительство выделяет 3 млрд грн на ямочный ремонт дорог страны, в том числе в прифронтовых регионах

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Украинское правительство выделит 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ямочный ремонт дорог. Работы начаты и должны быть завершены до 1 июня.

Правительство выделяет 3 млрд грн на ямочный ремонт дорог страны, в том числе в прифронтовых регионах

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проведении совещания по вопросам ремонтов автомобильных дорог с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой и главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергеем Сухомлиным. Об этом глава правительства сообщила в Telegram, пишет УНН.

По результатам совещания мы выделим дополнительные 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на обеспечение ямочных ремонтов автодорог в прифронтовых регионах и дорог общего пользования государственного значения с высокой интенсивностью движения

- говорится в сообщении.

По ее словам, уже начаты ямочные ремонты дорожного покрытия на международных и национальных трассах, в том числе в прифронтовых регионах. "Речь идет не о капитальных работах, а о базовой безопасности и проезжаемости. Погодные условия позволяют работать ремонтным бригадам. Ремонты будут выполнены до 1 июня", - сообщила глава правительства.

Свириденко подчеркнула, что дороги являются вопросом эффективной логистики для Сил обороны, эвакуации раненых, а также обеспечения экономики и жизни общин.

Напомним

2 марта Свириденко сообщала, что в Украине стартовали текущие ремонты автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн кв. м. В частности, речь идет не о капитальных, а именно об оперативных ремонтах покрытия на приоритетных участках, где уже позволяют погодные условия.

Ольга Розгон

Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Юлия Свириденко
Украина