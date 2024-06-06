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Один сценарій на всі випадки: компанія "Олсідз" не вперше нарікає на блокування своєї роботи

Один сценарій на всі випадки: компанія "Олсідз" не вперше нарікає на блокування своєї роботи

Київ • УНН

 • 156713 перегляди

Компанія "Олсідз Блек Сі" лише за останній рік щонайменше тричі заявляла про те, що її роботу блокують.

Компанія "Олсідз Блек Сі", яка незаконно намагається використовувати дорогу "Одеського припортового заводу", неодноразово ставала об’єктом скандалів. Лише за останній рік компанія щонайменше тричі заявляла про те, що її роботу блокують, пише УНН.

У травні 2023 року "Олсідз Блек Сі" не сподобалося те, як поділили квоти для участі у зерновому коридорі. Компанія гучно заявляла, що її роботу заблокували й "не дають працювати". Для привернення більшої уваги представники "Олсідз" навіть зібрали пресконференцію у Києві, де запевняли, що "їх ігнорують".

У вересні 2023 року БЕБ та СБУ прийшли з обшуками на термінал Allseeds у порту Південний у рамках перевірки контрагентів, з якими працювала компанія. Під час цих обшуків компанія вирішила не надавати документи, за якими й прийшли правоохоронці, а замість того почали заявляти, що їх роботу блокують.

Нещодавно компанія "Олсідз Блек Сі" знову розпочала розкручувати історію з блокуванням роботи, оскільки її грузовим автомобілям не дозволили їздити без оформлення дозвільних документів дорогою стратегічного підприємства. Замість того, щоб цивілізовано вирішити всі питання, "Олсідз" навіть намагалася лякати "жахливими наслідками"  від такої заборони, але й це не спрацювало.

Отож, замість того, щоб працювати за принципами цивілізованого світу, "Олсідз Блек Сі" обирає створити шум, звинуватити всіх у "блокуванні" їх роботи та спробувати налякати.

Тож не дивно, що у "Олсідз Блек Сі" репутація на ринку як у компанії, яка плює на закони цивілізованого бізнесу. Зокрема, компанія потрапила у список українських компаній, які здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток. Також у 2019 році компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшнику.

"Олсідз" не вперше плює на правила цивілізованого бізнесу - намагалися вивезти чужу олію на свій термінал03.06.24, 11:39 • 147389 переглядiв

Додамо

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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