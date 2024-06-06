Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  17021 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  28731 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  69227 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  78205 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  119884 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116647 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  117481 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114056 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
5 июня 2024, 08:38  •  93088 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
5 июня 2024, 08:37  •  59799 просмотра

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
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На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис

5 июня 2024, 08:08  •  158086 просмотра

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.

Экономика •   •  24669 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

Двое граждан Украины были среди 4 погибших и 34 раненых в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от Пардубице, Чешская Республика.

Криминал и ЧП •   •  5384 просмотра
Двое украинцев стали жертвами столкновения поездов в Чехии - МИД

В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

Более 240 пассажиров поездов, следующих в Перемышль в ЧОП, задерживаются из-за лобового столкновения поездов в Чехии.

Общество •   •  6676 просмотра
В поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, находятся более 240 пассажиров

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Год назад российские агрессоры совершили ужасный террористический акт на территории Украины – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.

Война •   •  27471 просмотра
Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

российский буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" был успешно уничтожен украинским спецподразделением ГУР в ходе операции у берегов оккупированного Крыма.

Война •   •  8940 просмотра
Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

Министерство энергетики Украины опровергло статью Financial Times, в которой утверждалось, что до зимы украинцы могут провести большую часть дня без электричества, заявив, что она имеет признаки дезинформации и психологической операции в интересах россии.

Общество •   •  9913 просмотра
Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

ЕС собирается рассмотреть план G7 по использованию доходов от активов рф после саммита G7

Министры финансов е рассмотрят возможность использования прибыли от обездвиженных российских активов на Западе для предоставления крупномасштабного кредита Украине после саммита G7 в июне.

Экономика •   •  8092 просмотра
ЕС собирается рассмотреть план G7 по использованию доходов от активов рф после саммита G7

Цена биткоина упала на 0,5% за сутки, зафиксировавшись на 70 тыс. долларов

Цена биткоина стабилизировалась на отметке 70,8 тыс. долларов после небольшого снижения на 0,5% на фоне слабых показателей экономического роста в США и ожиданий снижения ставки ФРС.

Экономика •   •  7544 просмотра
Цена биткоина упала на 0,5% за сутки, зафиксировавшись на 70 тыс. долларов

В рф предупредили, что могут поставлять оружие для ударов по объектам на Западе

россия предупредила, что может поставлять оружие для нанесения ударов по целям на Западе, поскольку Украине было разрешено атаковать российскую территорию.

Война •   •  12117 просмотра
В рф предупредили, что могут поставлять оружие для ударов по объектам на Западе

рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности

россия и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности, которое обсуждают российские и белорусские силовики.

Новости Мира •   •  10744 просмотра
рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности