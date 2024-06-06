Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Компания "Олсидз Блэк Си", которая незаконно пытается использовать дорогу "Одесского припортового завода", неоднократно становилась объектом скандалов. Только за последний год компания по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют, пишет УНН.

В мае 2023 года "Олсидз Блэк Си" не понравилось то, как поделили квоты для участия в зерновом коридоре. Компания громко заявляла, что ее работу заблокировали и "не дают работать". Для привлечения большего внимания представители "Олсидз" даже собрали пресс-конференцию в Киеве, где уверяли, что "их игнорируют".

В сентябре 2023 года БЭБ и СБУ пришли с обысками на терминал Allseeds в порту Южный в рамках проверки контрагентов, с которыми работала компания. Во время этих обысков компания решила не предоставлять документы, по которым и пришли правоохранители, а вместо того начали заявлять, что их работу блокируют.

Недавно компания "Олсидз Блэк Си" снова начала раскручивать историю с блокировкой работы, поскольку ее грузовым автомобилям не разрешили ездить без оформления разрешительных документов по дороге стратегического предприятия. Вместо того, чтобы цивилизованно решить все вопросы, "Олсидз" даже пыталась пугать "ужасными последствиями" от такого запрета, но и это не сработало.

Поэтому вместо того, чтобы работать по принципам цивилизованного мира, "Олсидз Блэк Си" выбирает создать шум, обвинить всех в "блокировании" их работы и попытаться напугать.

Не удивительно, что у "Олсидз Блэк Си" репутация на рынке как у компании, которая плюс на законы цивилизованного бизнеса. В частности, компания попала в список украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль. Также в 2019 году компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника.

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

Добавим

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.