Рекордні 55 мільйонів тонн вантажів перевезено українським морським коридором
Київ • УНН
55 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 37,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, експортованої до 45 країн світу, було перевезено через український морський коридор за 10 місяців його роботи.
За 10 місяців роботи українського морського коридору транспортовано рекордну кількість вантажів - 55 млн тонн. Про це у четвер повідомило міністерство відновлення України, передає УНН.
"55 млн тонн вантажів - вантажообіг портів Великої Одеси за 10 місяців роботи Українського коридору", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерство відновлення, було відвантажено 1954 суден, 37,4 млн тонн агропродукції експортовано до 45 країн світу.
У відомстві вказали, що постійне нарощування обсягів перевезень свідчить про ефективність функціонування українського морського коридору, який Україна відкрила десять місяців тому самостійно.
Не зважаючи на постійні обстріли портової інфраструктури, Україна залишається топ експортером агропродукції і гарантом продовольчої безпеки світу.
Наразі, як повідомляється, на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 68 суден, які експортують майже 2 млн тонн вантажів.
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