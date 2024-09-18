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Рада провалила голосування за дерусифікацію 333 географічних назв

Рада провалила голосування за дерусифікацію 333 географічних назв

Київ • УНН

 • 17052 перегляди

Верховна Рада не підтримала постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Після провалу голосування депутати заблокували трибуну та пішли на погоджувальну раду.

Народні депутати сьогодні, 18 вересня, провалили голосування за постанову "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" (№ 11188 ). Після чого обранці почали блокувати трибуну ВР, а потім пішли на погоджувальну раду. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Рада провалила ухвалення постанови про перейменування окремих населених пунктів та районів. Зараз відбувається блокування трибуни

- написав Гончаренко.

За його словами, депутати вимагали зібратися на погоджувальну раду.

Трохи пізніше Гончаренко повідомив, що нардепи вже ж таки пішли на погоджувальну раду. 

Доповнення 

У постанові йдеться про перейменування 333 географічних імперських та радянських назв-покручів. Згідно з пропозиціями: Новопсковськ стане Айдаром; Синельникове, місто назване на честь російського генерала, буде Ріднопіллям; Южноукраїнськ отримає козацьку назву Гард; селище Декабристів – буде Мирним.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
synelnykoveСинельникове
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

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