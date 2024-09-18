Верховная Рада не поддержала постановление о дерусификации 333 географических названий. После провала голосования депутаты заблокировали трибуну и ушли на согласительный совет.
Народные депутаты сегодня, 18 сентября, провалили голосование за постановление "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" (№ 11188 ). После чего избранники начали блокировать трибуну ВР, а затем ушли на согласительный совет. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Рада провалила принятие постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов. Сейчас происходит блокирование трибуны
По его словам, депутаты требовали собраться на согласительный совет.
Чуть позже Гончаренко сообщил, что нардепы все же пошли на согласительный совет.
Дополнение
В постановлении говорится о переименовании 333 географических имперских и советских названий-извращений. Согласно предложениям: Новопсковск станет Айдаром; Синельниково, город названный в честь российского генерала, будет Риднопольем; Южноукраинск получит казацкое название Гард; поселок Декабристов - будет Мирным.