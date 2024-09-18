Рада розгляне постанову про перейменування 333 географічних назв - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Серед пропозицій: Новопсковськ стане Айдаром, Синельникове - Ріднопіллям, Южноукраїнськ - Гардом, а селище Декабристів - Мирним.
Верховна Рада планує розглянути постанову про перейменування 333 географічних назв, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram, пише УНН.
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"Верховна Рада розгляне постанову, яка має фіналізувати етап дерусифікації (№11188). Ідеться про перейменування 333 географічних імперських та радянських назв-покручів", - повідомив нардеп Ярослав Юрчишин у Telegram.
З його слів, згідно з пропозиціями: Новопсковськ стане Айдаром; Синельникове, місто назване на честь російського генерала, буде Ріднопіллям; Южноукраїнськ отримає козацьку назву Гард; селище Декабристів – буде Мирним.
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