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Рада розгляне постанову про перейменування 333 географічних назв - нардеп

Рада розгляне постанову про перейменування 333 географічних назв - нардеп

Київ • УНН

 • 13878 перегляди

Верховна Рада планує розглянути постанову про дерусифікацію 333 географічних назв. Серед пропозицій: Новопсковськ стане Айдаром, Синельникове - Ріднопіллям, Южноукраїнськ - Гардом, а селище Декабристів - Мирним.

Верховна Рада планує розглянути постанову про перейменування 333 географічних назв, повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада розгляне постанову, яка має фіналізувати етап дерусифікації (№11188).  Ідеться про перейменування 333 географічних імперських та радянських назв-покручів", - повідомив нардеп Ярослав Юрчишин у Telegram.

З його слів, згідно з пропозиціями: Новопсковськ стане Айдаром; Синельникове, місто назване на честь російського генерала, буде Ріднопіллям; Южноукраїнськ отримає козацьку назву Гард; селище Декабристів – буде Мирним.

Рада планує перейменувати 15 міст України: які у переліку25.04.24, 09:46 • 33638 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
synelnykoveСинельникове
verkhovna-radaВерховна Рада

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