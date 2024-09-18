Верховная Рада планирует рассмотреть постановление о переименовании 333 географических названий, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин в Telegram, пишет УНН.

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«Верховная Рада рассмотрит постановление, которое должно финализировать этап дерусификации (№11188). Речь идет о переименовании 333 географических имперских и советских названий-извращений», - сообщил нардеп Ярослав Юрчишин в Telegram.

По его словам, согласно предложениям: Новопсковск станет Айдаром; Синельниково, город названный в честь российского генерала, будет Риднопольем; Южноукраинск получит казацкое название Гард; поселок Декабристов - будет Мирным.

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