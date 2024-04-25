Рада планирует переименовать 15 городов Украины: какие в перечне

Верховная Рада на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть вопрос о переименовании в частности 7 районов и 15 городов. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и проект постановления №11188.

Детали

Как отмечается в проекте постановления, ВР планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.

В частности, в Днепропетровской области планируется переименовать город Новомосковск на Самар, Павлоград на Матвеев, город Синельниково на Риднополье, Першотравенск на Шахтерское.

Также в Луганской области планируется переименовать город Первомайск на Сокологорск, Молодогвардейск на город Атамановка и Северодонецк планируется переименовать в Северодонецк.

В Львовской области планируется переименовать город Червоноград в город Шептицкий.

В Николаевской области планируется переименовать город Южноукраинск в город Гард, а город Первомайск в город Ольвиополь.

В Одесской области планируется переименовать город Южный в Порт-Анненталь.

В Сумской области планируется переименовать город Дружба в город Хутор-Михайловский.

В Харьковской области нардепы предлагают переименовать город Красноград в город Берестин, а город Первомайский в город Златополь.

Также планируется переименовать город Ватутино Черкасской области на город Багачево.

Напомним

В Украине продолжается переименование городов и сел в рамках деколонизации. Как сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, вскоре будет переименован еще 51 населенный пункт.