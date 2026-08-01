Россия массово применяет дешевые ракеты "Бандероль" для ударов по портам Одессы – Bloomberg

Россия все активнее использует новые крылатые ракеты «Бандероль» для атак на портовую инфраструктуру Одессы, делая ставку на их низкую стоимость и эффективность. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, разработка ракеты началась еще в 2021 году. Она должна заполнить нишу между дешевыми дронами-камикадзе типа Shahed и значительно более дорогими и точными крылатыми ракетами Х-101.

Это очень опасное устройство. Большинство ударов по портовой инфраструктуре Одессы наносят «Бандероли – сказал Власюк.

По его словам, около 80% ударов по портам Одессы, в частности Черноморску и Южному, в этом году были нанесены именно такими ракетами. Их боевая часть весит около 150 килограммов, а скорость слишком высока для украинских дронов-перехватчиков.

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Как отмечает Bloomberg, стоимость одной ракеты «Бандероль» оценивается в 150–300 тысяч долларов. Из-за относительно низкой цены их невыгодно сбивать дорогими зенитными ракетами, в частности перехватчиками Patriot, запасы которых ограничены.

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Украинские чиновники также утверждают, что в конструкции «Бандероли» используется значительное количество иностранных компонентов, а Россия производит сотни таких ракет ежегодно. По их мнению, усиление санкций против поставок этих комплектующих могло бы замедлить производство.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что из-за атак работа морского коридора существенно замедлилась, а повреждения получили более 20 судов.

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